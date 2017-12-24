دو بازیکن برق جدید شیراز در راه نساجی قائمشهر

به گزارش خبرنگار مهر، داود مهابادی سرمربی تیم فوتبال برق جدید شیراز که توانست این تیم را در نیم فصل نخست به رده چهارم جدول برساند، به صورت توافقی از تیم برق جدا شد و به جای مهدی پاشازاده سرمربی برکنار شده تیم سوم جدول راهی قائمشهر شد تا هدایت تیم نساجی را بر عهده بگیرد.

احتمال این که جابجایی‌های دیگری هم بین دو تیم صورت گرفته و برخی از بازیکنان تیم برق جدید شیراز بعد از مهابادی سر از تیم نساجی در بیاورند وجود دارد. از جمله این بازیکنان می‌توان به سعید خردمند و پوریا آریا کیا دو بازیکن برق در نیم فصل نخست اشاره کرد. این دو بازیکن هر یک در نیم فصل نخست ۵ بار برای تیم برق جدید شیراز گلزنی کردند تا نقش مهمی در موفقیت‌های تیم شیرازی داشته باشند.

داود مهابادی روز گذشته بعنوان سرمربی جدید تیم نساجی قائمشهر در تمرینات این تیم معارفه شد و کارش را به صورت رسمی در این تیم آغاز کرد.

نساجی در اولین دیدار با هدایت مهابادی از ساعت ۱۴ روز ۱۷ دی ماه در خانه خود میزبان تیم ایرانجوان بوشهر است.