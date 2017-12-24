ارائه آخرین فناوری های شهر هوشمند در نمایشگاه خدمات شهری

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهنگسرای فناوری اطلاعات با هدف ارائه آخرین فناوری های خود در بخش «شهر هوشمند و شهروند الکترونیک» در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل عمومی و خدمات شهری به نمایندگی از سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران حضور یافته است.

این فرهنگسرا در این نمایشگاه محصولات کانون های واقعیت افزوده، واقعیت مجازی، هوا فضا، شهر هوشمند و فناوری اطلاعات و رسانه و فضای مجازی را ارائه کرده است.

نمایشگاه بین المللی حمل و نقل عمومی و خدمات شهری از سوم تا ششم دی ماه جاری در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برپا است. در این نمایشگاه ده‌ها شرکت و واحد صنعتی، تولیدی و خدماتی، تولیدات نوین، صنایع ماشین آلات و تجهیزات حوزه حمل ونقل و خدمات شهری آخرین دستاوردهای خود را در این حوزه به نمایش گذاشته اند.

غرفه فرهنگسرای فناوری اطلاعات برای نمایش فناوری های مرتبط با شهر هوشمند در سالن شماره ۴۰ این نمایشگاه واقع شده است.