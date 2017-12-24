به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی امروز صبح در نشست بررسی راهکارهای مبارزه با تروریسم در پاکستان ضمن قدردانی از اقدامات مجلس ملی پاکستان وتلاش‌های سردار ایاز صادق، رئیس مجلس ملی و رضا ربانی، رئیس سنای پاکستان گفت: امیدوارم برگزاری این نشست بتواند به راهکارهای مناسب در جهت تقویت همکاری و همدلی میان مجالس، دولت ها و مردم کشورهای منطقه و غلبه بر چالش‌ها و مشکلات موجود به ویژه در عرصه مبارزه با تروریسم دست یابد.

وی در پاسخ به سوال ایاض صادق مجلس ملی پاکستان درباره شکست ائتلاف های ضد تروریستی گفت باید نسبت به این سوال اندیشد در واقع بسیاری از این اطلاعات واقعی نبوده و تنها بر روی کاغذ نوشته شدند یا برای اهداف دیگری شکل گرفتند که مبارزه با تروریسم از آن جز نیست و از سوی دیگر عدم نتیجه ائتلاف ها به پیچیدگی موضوع تروریسم باز می گردد.

لاریجانی همچنین تصریح کرد : کشورهای حوزه موسوم به حلقه طلایی دارای ظرفیت‌های گسترده اقتصادی، انسانی، فناوری و جغرافیایی، برای پیشرفت هستند اما پدیده تروریسم با انواع و اشکال مختلف خود، مانع توسعه و رفاه و پیشبرد اهداف مدنظر دولتها و ملت ها می‌گردد. تروریسم یکی از چالش‌های مهم امروز ما در جهان و به ویژه در آسیا است.

وی همچنین تصریح کرد : بیش از سه دهه است که با جریان‌های تروریستی با اشکال مختلف آن در منطقه مواجه هستیم و رفتار کشورها نیز در این دوران مختلف بوده است، اینک می توان با تحلیلی واقع‌بینانه هم به ریشه‌های تروریستی دست یافت و هم ارزیابی درستی از نوع مقابله با آنها به دست آورد.

بستر اصلی تروریسم در منطقه فرهنگی است

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در یک نگاه کلی به سیر تاریخی رشد تروریسم در می یابیم که تروریسم در جهان از مبانی متفاوتی برخوردار است، فعلا بحث ما مختص به تروریسم در منطقه است گرچه ابعاد عملیاتی آن و یارگیری آن وجه جهانی نیز پیدا می‌کند اما سقط‌الراس پدیده تروریسمی که ما در این اجلاس بدان می پردازیم نشان منطقه‌ای دارد.

وی ادامه داد: بستر اصلی پدیده موردنظر، فرهنگی است. سخن از فرهنگی است که در این دوره سی و اندی سال تفکر خاصی را به اذهان ساده و کم اطلاع عرضه نمودند و علائق دینی را به سوی نوعی مبارزه سوق داد بدون تردید در تفکر اسلامی مبارزه با ظلم و استعمار و استثمار یک رکن محسوب می شود اما تفکر دینی افراطی که اختصاص به وهابیت دارد مسیر مبارزه را از جایگاه اصلی خود به سوی دیگر منحرف نمود و آن برادرکشی است. همه فرق اسلامی را کافر نامید و خون آنان را مباح دانست.

در تفکر اسلامی قتل یک انسان مظلوم معادل نابودی همه انسانها عقاب دارد

رئیس مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد : در تاریخ اسلام فرق اسلامی، حنفی، حنبلی، شافعی یا کلی شیعه، صوفی‌ گرچه اختلافاتی در فروع اسلام با یکدیگر داشتند اما در اصول متفق بودند و مهم اینکه بخاطر عقیده انسان ها تیغ بر آنها نمی کشیدند، بلکه غالباً با یکدیگر بصورت مسالمت آمیز زندگی می کردند.

وی در ادامه این موضوع تصریح کرد: توسعه آموزش‌های این تفکر، افراد کم اطلاع را به اشتباه در مسیر کشاند و عده‌ای از آنها واقعاً فکر می کنند با اعمال تروریستی، جهاد فی‌سبیل الله می کنند حال آنکه در تفکر اسلامی به صراحت آمده است که قتل یک انسان مظلوم معادل نابودی همه انسانها عقاب دارد و جهاد اسلامی ضوابطی دارد و جهت آن مقابله با ظلم و ستم و استعمار و استثمار است نه قتل و جنایت و سربریدن‌ها و نابودی اماکن مقدس و نابودی زندگی مردم بیگناه سایر ادیان.

اشغال افغانستان توسط شوروی سابق و آمریکا و ناتو باعث گسترش گروه های تروریستی در این کشور شد

لاریجانی در ادامه این بحث گفت : اشغال کشورها توسط سایر کشورها زمینه گسترش این پدیده شده است، اشغال افغانستان چه توسط شوروی سابق و چه توسط آمریکایی‌ها و ناتو در این دوره عامل ایجاد و گسترش گروهای تروریستی شد.

وی ادامه داد: این امر از نظر روانشناسی اجتماعی امری طبیعی است، وقتی سربازان کشورهای اشغالگر با مردم یک کشور رفتاری خشونت بار و غیر انسانی دارند، روشن است مردم و بخصوصی جوانان تحمل نمی کنند.

لاریجانی در تشریح وضعیت افغانستان تاکید کرد : وقتی مردم افغانستان می بینند مراسم عروسی آنها با بمباران آمریکایی‌ها به عزا تبدیل می شود یا مردم عراق در اشغال آن کشور هر روز حوادث توهین‌آمیز آنان را مشاهده می کردند، غیرت دینی و ملی آنان اجازه سکوت و بی تفاوتی نمی داد و راهی جز مبارزه پیش روی خود نمی دیدند .

وی در این خصوص تصریح کرد : سازمانهای تروریستی توری پهن می‌کردند که این افراد در درون آن قرار می گرفتند لذا مشاهده می کنید، جنگ‌ها و اشغال‌ها در کشورهای منطقه عملاً عامل توسعه جریان‌های تروریستی گردید.

نقش سرویس های اطلاعاتی در توسعه تروریسم در منطقه

لاریجانی در تشریح بسترهای توسعه تروریسم گفت : استفاده سرویس های اطلاعاتی از جریان‌های تروریستی برای نیل به هدف خود عامل دیگری بود که با دادن امکانات مالی و سلاح، به رشد جریان‌های تروریستی دامن زد.

نگاه سرویس‌های اطلاعاتی استفاده ابزاری از ترویست‌ها بود

وی ادامه داد: نگاه سرویس‌های اطلاعاتی استفاده ابزاری از ترویست‌ها بود اما توجه نداشتند که این امر در سوریه بود، جریان‌های تروریستی هم به آنها نگاه ابزاری داشتند، آنها همه به صورت تاکتیکی از امکانات آنها بهره جستند اما بدلیل قواعد خاص خود در شرایط دیگر، مسیر خود را جدا کردند.

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین تاکید کرد : زمانی وزیرخارجه وقت آمریکا با افتخار اعلام می‌کرد داعش را ما بوجود آوردیم با انگیزه‌ای که برای همه ما روشن است اما دیدید که چه به سر آنها و هم پیمانان آنان آوردند.

گسترش و توسعه اختلاف در منطقه با هدف کنترل بازار نفت

لاریجانی در ادامه با اشاره به منفعت اقتصادی کشورهای استعمارگر در جریان توسعه تروریسم گفت : چند دهه پیش یکی از صاحب‌نظران آمریکایی گفته بود، مساله نفت در خاورمیانه مهمتر از آنست که ما آنرا متعلق به اعراب بدانم، لذا سازماندهی کار را به نحوی به انجام رساندند که پس از جنگ جهانی تفرقه بر منطقه حاکم باشد تا بر منابع انرژی آنان مسلط شوند.

دستبرد 500 میلیارد تومانی ترامپ به جیب برخی کشورهای منطقه و دهن کجی نهایی به آن ها

وی ادامه داد: امروز برای فروش سلاح، آشفتگی منطقه و ایجاد هراس تصنعی استراتژی آنها است آقای ترامپ برای حضور در کنفرانس ریاض و چند ماجراجویی دیگر در منطقه بیش از پانصد میلیارد تومان از کشورها ربود و در عوض با دهن کجی به همه آنها در هفته‌های اخیر بحث انتقال سفارت خود به قدس را مطرح کرد، روشن است اگر کشورهای منطقه با یکدیگر در صلح و آرامش باشند کسی خرید تسلیحاتی از آمریکا نمی‌کند، پس باید دشمن تراشی تصنعی براه بیندازد و چون خودشان تاوان ورود مستقیم در جنگ‌ها را در سال‌های گذشته چشیده اند، لذا از تروریست‌ها استفاده می کنند.

تروریست‌ها انرژی کشورهای منطقه را مستهلک نموده‌اند

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ماجراجویی صهیونیست‌ها گفت: راهبرد آنان اینست که تروریست‌ها بخوبی انرژی کشورهای منطقه را مستهلک نموده‌اند که نتیجه آن ایجاد فضای قدرت نمایی بیشتر صهیونیست‌ها برای اهداف درازمدت آنها است.

وی تاکید کرد : در کنفرانس هرتزلیا مسئولان اسرائیل علنا اعلام کردند ما در بهترین شرایط زمانه هستیم و چنانچه داعش ضربه بخورد باید به النصره کمک کنیم و باید تاسف خورد که در چنین شرایطی برخی از کشورهای منطقه به دنبال ارتباط سیاسی و اقتصادی با رژیم صهیونیستی هستند.

تحقیر و رفتار تبعیض‌آمیز عامل گرایش جوانان اروپایی به گروه های تروریستی

لاریجانی با اشاره به عوامل گرایش جوانان به عضویت در گروه های تروریستی گفت : مساله فقر توسعه نیافتگی عامل دیگر توسعه تروریسم است اما تحقیر و رفتار تبعیض‌آمیز مهمتر از فقر است. پیوستن جوانانی از بلژیک، فرانسه، انگلیسی و سایر کشورهای پیشرفته به گروه‌های تروریستی بخاطر فقر نبوده است.

پارلمان‌ها می توانند دولت ها را از بازی با تروریسم بطور کلی نهی کنند

رئیس مجلس شورای سالامی در تشریح نقش پارلمان ها در مبارزه با تروریسم گفت : برای مبارزه با تروریسم باید با روشن‌بینی به همه جوانب آن توجه نمود، نگاهی به ریشه‌های این پدیده راه‌حل ها را پیش روی ما می گذارد و احتیاج به تطویل کلام نیست.

وی ادامه داد: پارلمان‌ها می توانستند دولت ها را از بازی با تروریسم بطور کلی نهی کنند، چرا که بدست آوردن دستاوردی تاکتیکی به قیمت از دست دادن فرصت‌های استراتژیک است و ضمنا بدانند این اقدامات از دید سایر کشورها پنهان نمی ماند. پارلمان‌ها دولت‌ها را بطور جدی در مسیر مبارزه با فرهنگ افراطی راهنمایی نمایند و آموزش‌های مدارسی تکفیری را دست کم نگیرند.

لاریجانی خاطر نشان کرد : پارلمان‌ها، دولت‌ها را از تسلط قدرت‌های استعماری منع نمایند چرا که تحقیر ملت‌ها دیر یا زود آب به آسیاب تروریست‌ها خواهد ریخت. پارلمان‌ها با استفاده از تجربه گذشته مبارزه با تروریسم، مانع دخالت‌های ماجراجویانه آمریکا در منطقه شوند چرا که آنها در پی منافع مادی خود هستند و آشفتگی نابسامانی منطقه کلید توفیق مادی آنها است و مبارزه واقعی با تروریسم در همگرایی منطقه ای است که نمونه ای از این تفکر اصیل در این نشست هویدا است.

رئیس مجلس تاکید کرد: توصیه نخست منطقه همگرایی با همه کشورها و دوستی با همه آنان است بشرط آنکه به دنبال جنگ طلبی نباشند.

لزوم تدوین سازوکار برای سرویس های اطلاعاتی کشورهای حاضر در نشست برای مبارزه با تروریسم

لاریجانی در این نشست همچنین تصریح کرد : خوب است سازوکاری برای سرویس های اطلاعاتی کشورهای عضو این نشست تدارک نماییم که با یکدیگر تبادل اطلاعات داشته و همکاری سامان یافته‌ای را پایه ریزی نماییم.

وی ادامه داد: همچنین پیشنهاد می کنم همکاری مشترکی بین اعضای این نشست بر منابع مالی و فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی اشاعه دهنده افراطگرایی و تروریسم، تدارک دیده شود و همچنین کنترل دقیق بر فعالیت موسسات مالی، سازمان های خیریه و سازمانهای مردم نهاد و اشخاص معینی که از تروریست‌ها حمایت می کنند بعمل آید.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در این مبارزه توسعه همکاری‌های اقتصادی بین کشورهای منطقه در شرایط فعلی بیش از گذشته اهمیت دارد. لذا باید اراده قوی‌تری در دولت ها در این زمینه فراهم کنیم.

همکاری ایران، روسیه و ترکیه در مبارزه با تروریست‌ها در سوریه الگوی موفقی بود

در سال های اخیر، نمونه‌ای از همکاری موفق در این مبارزه پیش روی ما است و آن همکاری ایران، روسیه و ترکیه در مبارزه با تروریست‌ها در سوریه است و در شکل دیگری همکاری ایران و دولت عراق در مبارزه با داعش در آن کشور به ظهور پیوست که هر دو شکل موفق بودند و این نشانگر آن است که اگر کشورهای منطقه عزم جدی داشته و همکاری خود را در ابعاد مختلف سامان دهند موفق خواهند بود.

توسعه تولید موادمخدر در افغانستان در حضور ناتو به عامل پشتیبان مالی تروریسم بدل گردید

وی ادامه داد: در نقطه مقابل از سال 2001 تا امروز که آمریکا مدعی مبارزه با تروریسم در افغانستان بوده و شاهد بودیم که نه تنها تروریسم در افغانستان خاتمه نیافت که اشکال مختلف به خود گرفت و توسعه تولید موادمخدر در حضور ناتو به عامل پشتیبان مالی تروریسم بدل گردید.

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین تاکید کرد : این دو مدل، گویای راه پیش روی ماست، لذا امید زیادی به این نشست است که رویکردی منطقه‌ای در مبارزه با تروریسم را سرلوحه عمل خود قرار داده است.