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۳ دی ۱۳۹۶، ۱۳:۴۴

دبیر ستاد تنظیم بازار خبر داد؛

واردات ۲۰ هزار تن تخم مرغ برای تنظیم بازار

واردات ۲۰ هزار تن تخم مرغ برای تنظیم بازار

دبیرستاد تنظیم بازار از واردات ۲۰ هزار تن تخم مرغ برای تنظیم بازار خبر داد و گفت: شیوع آنفولانزا باعث کمبود مرغ و تخم مرغ شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت محسن بهرامی ارض اقدس، دبیر ستاد تنظیم بازار با اشاره به برنامه ریزی دولت برای حل مشکل  کمبود مرغ و تخم مرغ در کشور گفت:شیوع آنفولانزای مرغی باعث شد تا با وجود ممنوعیت صادرات و همه اقداماتی که دراین زمینه صورت گرفت، شاهد کاهش عرضه مرغ و تخم مرغ باشیم.

وی افزود: مجوز ورود ۲۰ هزار تن تخم مرغ به کشور صادر شده و بخشی از این میزان ثبت سفارش شده و بخشی دیگر وارد شده است و با واردات این میزان، کمبود تخم مرغ در کشور جبران می شود.

بهرامی گفت: پرداخت خسارت به مرغداران و جلوگیری از شیوع بیشتر این بیماری از اقداماتی بوده که دراین خصوص صورت گرفته است.

به گفته دبیرستاد تنظیم بازار با ورود تخم مرغ های وارداتی و توزیع آن به قیمت مصوب، کسری تخم مرغ جبران و قیمت ها کاهش پیدا می کند.

کد مطلب 4181263

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