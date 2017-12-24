واردات ۲۰ هزار تن تخم مرغ برای تنظیم بازار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت محسن بهرامی ارض اقدس، دبیر ستاد تنظیم بازار با اشاره به برنامه ریزی دولت برای حل مشکل کمبود مرغ و تخم مرغ در کشور گفت:شیوع آنفولانزای مرغی باعث شد تا با وجود ممنوعیت صادرات و همه اقداماتی که دراین زمینه صورت گرفت، شاهد کاهش عرضه مرغ و تخم مرغ باشیم.

وی افزود: مجوز ورود ۲۰ هزار تن تخم مرغ به کشور صادر شده و بخشی از این میزان ثبت سفارش شده و بخشی دیگر وارد شده است و با واردات این میزان، کمبود تخم مرغ در کشور جبران می شود.

بهرامی گفت: پرداخت خسارت به مرغداران و جلوگیری از شیوع بیشتر این بیماری از اقداماتی بوده که دراین خصوص صورت گرفته است.

به گفته دبیرستاد تنظیم بازار با ورود تخم مرغ های وارداتی و توزیع آن به قیمت مصوب، کسری تخم مرغ جبران و قیمت ها کاهش پیدا می کند.