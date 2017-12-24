اقدامات ستاد بحران جنوب تهران پس از زلزله ملارد بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد صفوی، در این جلسه با اشاره به آماده باش مجموعه شهرستان ری از اولین دقایق پس از زلزله گفت: زلزله شهر تهران نقش مانور واقعی برای سنجش آمادگی دستگاه های عضو ستاد بحران در شرایط ویژه بوده تا با بررسی نقاط قوت و ضعف به آمادگی نسبی در مواقع خطر برسیم.

صفوی به هماهنگی بین کلیه سازمان های عضو ستاد مدیریت بحران برای استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل ها و امکانات موجود، تدوین طرح های عملیاتی مطابق با شرایط کنونی، برنامه ریزی و به روز رسانی امکانات مورد نیاز در شرایط بحران و آمادگی شبکه سازمانی برای حضور در شرایط اضطرار تاکید کرد.

طی این جلسه ابوالفضل حیدری، قائم مقام شهرداری منطقه ۲۰ تهران نیز اقدامات انجام شده از سوی ستاد مدیریت بحران شهرداری منطقه ۲۰ تهران را در خصوص زلزله اخیر عنوان کرد و در ادامه روسا و نمایندگان ادارات عضو این ستاد گزارش اقدامات و برنامه های پیشنهادی و طرح های عملیاتی خود را مطرح کردند.

شهردار منطقه ۲۰ تهران بیان داشت: از جمله مصوبات این جلسه ارائه برنامه ها و طرح های عملیاتی اعضاء عمومی و تخصصی قبل و حین بحران به ستاد مدیریت بحران، حضور یک نفر نماینده تام الاختیار و مطلع اعضاء در زمان وقوع حوادث (که بحران نامیده می شود) در اتاق مدیریت بحران شهرداری منطقه ۲۰ تهران، تکمیل فرم ICS (فرماندهی حادثه ) وارسال به ستاد مدیریت بحران شهرداری منطقه ۲۰، به روز رسانی و بازدید تمامی اعضای عمومی وتخصصی از امکانات، تجهیزات و ظرفیت های موجود، شناسایی و احصاء مخاطرات و تهدیدات منطقه از سوی ادارات و ارسال آن به ستاد مدیریت بحران منطقه ۲۰ تهران بود.

گفتنی است که در این جلسه، تعامل و همکاری کلیه اعضاء ستاد بحران در خصوص برنامه ریزی برای آموزش شهروندان و کارکنان ادارات جهت آمادگی و مقابله با حوادث احتمالی و نظارت و پیگیری مستمر ادارات و سازمان های مرتبط در احداث ابنیه و زیر ساخت های شهری با رعایت اصول ایمنی و استانداردهای فنی از دیگر مصوبات جلسه است.