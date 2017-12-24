به گزارش خبرگزاری مهر، حمید حسام، نویسنده کتاب «وقتی مهتاب گم شد»، خاطرات شهید علی خوشلفظ، با بیان اینکه علی خوشلفظ انسانی بود که میشد تمام فضائل اخلاقی را در او دید، اظهار کرد: چیزهایی که با گذشت زمان و در تالاب زندگی، بین بچههای رزمنده دوران دفاع مقدس، کمرنگ می شود، در علی کمرنگ نمیشد. علی خوشرفیق، علی خوشزخم، علی خوشمرام تا آخر همینگونه بود.
وی تصریح کرد: علی درد را خسته کرد. کسی که یازده بار مجروح و برادرش در دوران دفاع مقدس شهید میشود و غم و داغ دهها شهید را در کنار خود میبیند و بعد از سالهای جنگ تحمیلی هر روز دوباره شهید می شود، فردی معمولی نیست و گویی مانده است که در زندگی ما همچنان نشانه باشد و راه را نشان دهد و ما اگر دلتنگ شهدا هستیم به او نگاه کنیم.
حسام ادامه داد: شهید خوشلفظ بالاخره به مقصد خود رسید. بعد از دیداری که سال گذشته با رهبر معظم انقلاب اسلامی داشت و نشان شهید زنده را از ایشان گرفت، در سالگرد همان دیدار، به آنجایی که دوست داشت و سالیان سال در تب نرسیدن میسوخت، رسید.
این نویسنده با تاکید بر اینکه باید توجه داشته باشیم همه شهیدان تنها در گلزار شهدا نیستند، اظهار داشت: خیلی از این شهدا، در جامعه زندگی میکنند. کنارشان راه میرویم، با آنها همکلام میشویم. قدر و منزلت و جایگاه آنها را به همان اندازه که به شهدا توجه داریم، بشناسیم و ارج بنهیم. علی خوشلفظها در زندگی ما حضور دارند و خیلی از آنها همچنان ناشناس هستند. دستگاههای فرهنگی و مسئولان باید تلاش کنند و بیش از گذشته قدرشناس این الگوها باشند که یکی یکی از دستمان میروند.
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