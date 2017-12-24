امسال برای هر طیفی فیلم وجود دارد/ تمایل به سوی آثار داستانی

به گزارش خبرنگار مهر، نشست رسانه ای هشتمین دوره جشنواره فیلم «عمار» با حضور نادر طالب زاده دبیر جشنواره، وحید جلیلی مسئول شورای سیاستگذاری و سیدرسول منفرد دبیر اجرایی این دوره از جشنواره در منزل شهیدان تیموری برگزار شد.

در ابتدای این نشست سیدرسول منفرد دبیر اجرایی جشنواره گفت: امسال تاکنون نزدیک به سه هزار اثر در بخش های مختلف به دبیرخانه جشنواره رسیده که هزار و ششصد اثر در بخش حرفه ای فیلم بوده است. در برخی از بخش ها مثل داستانی رشد خوبی داشته ایم و بدنه فیلمسازان جشنواره کم کم به سمت آثار داستانی تمایل پیدا کرده اند.

وی افزود: جلسات داوری در حال برگزاری است و این را هم باید بگویم که آثاری مختلفی از نقاط و روستاهای مختلف به دست ما رسیده و از همین رو به لحاظ موضوعی تنوع آثار به قدری است که برای هر طیفی فیلمی وجود دارد.

منفرد همچنین خبر داد: امسال با کمیت بالای کارگردان های دهه هشتادی رو به رو شده ایم و امیدواریم این افراد بتوانند آینده خوبی را رقم بزنند.

دبیر اجرایی هشتمین جشنواره مردمی فیلم عمار با اشاره به اکران های مردمی گفت: در یک سال اخیر استان فارس برترین استان اکران کننده مردمی شد. در شهرستان ها هم آباده، باغ ملک، فسا و چناره بیشترین اکران ها را داشته اند. فیلم های بختک، قابلمه، مادرانه نیز پر مخاطب ترین آثار بوده اند.

وی افزود: امسال توانستیم ۱۴۸ فیلم را به اکران های مرکزی شهرستان ها بفرستیم که هر کدام دسته بندی موضوعی دارند و بازخوردهای خوبی هم به کارگردان ها رسیده است.

در ادامه نادر طالب زاده دبیر این جشنواره گفت: از اینکه به این مرحله رسیده ایم و از رشد کیفیت آثار، بسیار خوشحالم هستم البته پختگی آثار داستانی و فرم فیلم ها نیز بسیار رشد کرده است. فیلمسازی، جای آزمون و خطا نیست و ما باید روی آموزش تاکید کنیم. البته همانطور که گفتم من چند اثر را دیدم و متوجه شدم که پیشرفت قابل توجهی کرده است. زمینه ساز این موضوع این است که ما در تلویزیون و سینما اثاری داشته باشیم که جبر زمان را به تصویر بکشد.

پس از صحبت های نادر طالب زاده، وحید جلیلی دبیر شورای سیاستگذاری جشنواره «عمار» اظهار کرد: امروز نیاز ما این است که رسانه و سینمای ما به مردم نزدیک شوند و باید حماسه ها، قهرمانی ها، کرامت ها و داشته های عظیم مفهومی و هویتی کشور ما را روایت کند و در عین حال به بررسی آسیب ها نیز بپردازد.

وی گفت: امروز من فیلمی را دیدم که چیزی جز فلاکت و بدبختی مردم در این فیلم ۹۰ دقیقه ای وجود نداشت. آنچنان از فلاکت در کریه ترین شکل خود در خانواده و جامعه ایرانی صحبت شده بود که این دوستان به اصطلاح هنرمند اگر به قواعد درام هم پایبند بودند نباید فراتر از قاب به آن می پرداختند اما آنها اهداف سیاه نمایانه خود را در سینما فرو می کنند. امروز باید اعتراف کنیم که مسابقه منحوسی بین طیف های مختلف از برخی حزب اللهی نماها تا سلطنت طلبان در جامعه ایرانی وجود دارد.

جلیلی عنوان کرد: تلاش «عمار» بر طرح مسئله است اما باید بگویم جریانی تلاش می کند که بگوید جامعه ایرانی هیچ ندارد و در نهایت کشور را به تسلیم صد درصدی در برابر سلطه گران دعوت کند.

دبیر شورای سیاستگذاری جشنواره «عمار» تاکید کرد: در این جشنواره خواهیم دید که فیلم های مختلف انتقادی از حوزه های مختلف همچون اقتصادی، اجتماعی و ... به نمایش در می آید اما در کنار آن قهرمانی های مردم ایران هم به تصویر کشیده می‌شود زیرا ما فکر می کنیم که هنر مردمی، هنری است که کرامت مردم را انکار نکند و در کنار آن باید به رفع خلاء ها پرداخت اما متاسفانه جریانی وجود دارد که حتی تلاش می کند از ساخت فیلم هایی علیه داعش جلوگیری کند.

وی ادامه داد: هشتمین جشنواره فیلم «عمار» ویترینی از داشته های نسل جدید فیلمسازی انقلاب اسلامی است و رنگین کمان جذابی از فیلم ها را ارائه می کند که علیرغم میل جریان غربزده در کشور ما ساخته شده است و هزاران اکران کننده مردمی، این عَلم را بالا گرفته اند. در واقع فیلمسازان از موضوعاتی که برای سینمای روشنفکری، خط قرمز محسوب می شوند عبور کرده اند و فیلم های خوب و جذابی ساخته اند و ما روند رو به رشدی را در سینمای انقلاب شاهد هستیم.

در ادامه پدر شهیدان تیموری به نقل خاطره ای از فرزندان خود پرداخت.

سپس در بخش پرسش و پاسخ ها، جلیلی درباره بودجه امسال جشنواره گفت: مجلس شورای اسلامی پیش از این بودجه ای را برای جشنواره «عمار» مصوب کرده بود اما یک ریال هم به این جشنواره تخصیص داده نشد با این وجود «عمار»، خود را متکی به بودجه های دولتی تعریف نمی کند.

وی درباره بخش بزرگداشت های این جشنواره عنوان کرد: تجلیل از فعالان کار و کارگری، یکی از یاران امام موسی صدر با نام شیخ عیسی طباطبایی بخش بزرگداشت های این جشنواره را تشکیل می دهد که این بخش با پیام شیخ حسن نصر الله رهبر حزب الله لبنان برگزار می شود ضمن اینکه ما در بخش سینمایی از امرالله احمدجو تجلیل می کنیم. باید اضافه کنم که مراسم افتتاحیه هشتمین جشنواره مردمی فیلم عمار چهارشنبه ۶ دی بعد از اذان مغرب و عشا در فرهنگسرای بهمن برگزار می شود.

جلیلی در پایان صحبت هایش اظهار کرد: متأسفانه از سینمای ایران تصویر خوبی به جهان ارایه نشده است. برای مثال وقتی میگوییل لیتین مستندساز معروف شیلیایی به ایران آمده بود می‌گفت من فقط عباس کیارستمی را می شناسم و از سینما افرادی مثل ابراهیم حاتمی‌کیا و ابوالقاسم طالبی را تاکنون اطلاع نداشتم. بنابراین باید برای این امر تلاش کنیم.