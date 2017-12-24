۱۸۰۰ موکب خدمات رسانی به زائران اربعین حسینی ثبت شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جمشید گودرزی روز یکشنبه در همایش تقدیر از اعضای ستاد اربعین استان مرکزی در اراک، با اشاره به نقش قابل تقدیر استان مرکزی در راهپیمایی عظیم اربعین حسینی اظهار داشت: استان مرکزی در صحنه بازسازی عتبات عالیات و خدمت گذاری راهپیمایی عظیم اربعین حسینی نقش ستودنی ایفا کرد و در این مسیر موکب داران و مسئولان استانی با تمام عشق و ایمان خدمت کردند.

وی افزود: برگزاری مراسم اربعین امسال به لحاظ پذیرایی، اسکان و ارائه خدمات به زائران و از نظر کمی و کیفی پیشرفت بسیار مطلوبی داشت که البته برگزاری جلسات متعدد در راستای ایجاد هماهنگی منجر به پدید آمدن این سطح از پیشرفت شد.

قائم مقام رئیس ستاد عتبات عالیات کشور خاطرنشان کرد: در مراسم اربعین حسینی امسال حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در مرزهای عراق از خدمات اسکانی و حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از خدمات تغذیه ای برخوردار شدند که عمده این اقدامات بر مبنای مشارکت مردمی انجام گرفت و کمک های دولتی در مباحث لجستیک صرف شد.

گودرزی تصریح کرد: استان مرکزی در ایام اربعین حسینی یک استان موفق و قدرتمند بود که در هر وعده غذایی، از ۳۰ تا ۴۰ هزار زائر حسینی پذیرایی به عمل آورد و در مرز مهران، میان راه های نجف تا کربلا و کاظمین نیز فعالیت چشمگیر داشت.

وی ادامه داد: مجموع این اقدامات سبب شد تا خدمت عظیمی به زائران سیدالشهدا(ع) داشته باشیم، همچنین از دیگر اقدامات خوبی که در این عرصه به انجام رسانده ایم شناسنامه دار کردن موکب ها است و ستاد اربعین درنظر دارد علاوه بر شناسنامه دار کردن موکب ها نسبت به صدور پروانه برای آنها نیز اقدام کند.

قائم مقام رئیس ستاد عتبات عالیات کشور ضمن بیان اینکه تاکنون تعداد یک هزار و ۸۰۰ موکب خدمات رسانی به زائران حسینی ثبت شده اند، گفت: مسئولان استان مرکزی در حوزه ستاد اربعین از همان روزهای نخست تصمیم گیری پای کار بودند و اقدامات آنها درخور تقدیر و تشکر است.