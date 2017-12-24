به گزارش خبرگزاری مهر، عباس مافی توضیح داد: کاشت ۵ هزار گل لاله در میدان ولیعصر (عج) به پایان رسیده و سربرآوردن این گل ها جلوه زیبایی به مبلمان شهری می بخشد.

مافی با بیان اینکه زیباسازی شهر با گل و گیاه نقش بسزایی در افزایش آرامش شهروندان دارد گفت: شهروندان برای ساماندهی باغچه و کاشت نهال مقابل منازل خود می توانند از طریق سامانه تلفنی ۱۳۷ از مدیریت شهرداری درخواست همکاری کنند.

رییس اداره فضای سبز شهرداری منطقه ۶ همچنین از کاشت پیاز لاله در بوستان های منطقه خبر داد و گفت: بوستان های لاله، ایرانشهر و ساعی نیز با گل های لاله مزین می شوند.

مافی با اشاره به هرس درختان سرو در فصل زمستان گفت: پیش بینی شده این درختان به شکل های خاص هرس شوند تا نقش بسزایی در زیباسازی محیط شهری داشته باشند.

رییس اداره فضای سبز شهرداری منطقه ۶ همچنین به نورپردازی بوستان های منطقه اشاره کرد و گفت: نورپردازی مناسب نقش بسزایی در افزایش امنیت و رفاه شهروندان دارد.