فرانسه به دنبال سهم در بازسازی سوریه است

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل-سمر رضوان: بعد از گذشت ۷ سال از عمر بحران سوریه «امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه از خواسته کشورش برای برکناری «بشار اسد» از قدرت صرف نظر کرد و ماکرون از کاخ الیزه اعلام کرد که جامعه جهانی در نهایت مجبور است تا با دولت سوریه همکاری کند.

«ربیع قلعه چی» عضو پارلمان سوریه در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تغییر مواضع ماکرون در قبال دولت سوریه گفت: از زمانی که ماکرون در فرانسه به عنوان رئیس جمهور انتخاب شده است سیاست های این کشور شاهد تغییراتی بوده است.

وی افزود: رئیس جمهور فرانسه دیگر برکناری بشار اسد را پیش شرطی برای مذاکره در خصوص بحران سوریه نمی داند بلکه خود نیز وعده ابتکار عملی برای حل بحران سوریه را داده که با حضور رئیس جمهور سوریه و معارضان ایجاد شود. با این وجود اینکه نمی توان گفت که فرانسوی ها به صورت ریشه ای مواضع خود را تغییر داده اند اما با نگاهی به اظهارات «فرانسوا اولاند» رئیس جمهور پیشین فرانسه و حتی اظهارات خود ماکرون در کمپین های انتخاباتی اش در می یابیم که موضع فرانسوی ها تغییر دیپلماتیک واضح و روشنی داشته است.

قلعه چی تأکید دارد که اظهارات ماکرون نقطه عطف مهمی در دیپلماسی فرانسوی برای حل بحران سوریه به شمار می رود و دلایل این مسأله هم متعدد است. به گفته او این تغییر در چارچوب پذیرش واقعیت سیاسی و منطقه ای و بین المللی حال حاضر جهان ایجاد شده است و دیگر اینکه پیروزی های ارتش سوریه در میدان های نبرد و در سراسر خاک کشور به ویژه در دیرالزور از دیگر دلایل این تغییر به شمار می رود.

نماینده پارلمان سوریه گفت با توجه به اینکه دیپلماسی به دوست یا دشمن محدود نمی شود یکی دیگر از دلایل تغییر در رویکرد فرانسه نسبت به بحران سوریه، تصحیح اشتباهاتی است که دیپلماسی فرانسوی گرفتار آن شده بود. او ادامه داد که کشورهای اروپایی خواستار قطع روابط خود با سوریه بوده و تحریم هایی هم علیه مردم سوریه ایجاد کردند و فرانسه و کشورهای غربی به رهبری ایالات متحده امریکا از خشونت و اقدامات تروریستی در سوریه حمایت کردند اما وقتی انفجارها به قلب پایتخت های خودشان رسید، سیاست های خود را تغییر دادند و مبارزه با تروریسم برای آنها در اولویت قرار گرفت.

این نماینده پارلمان سوریه تأکید کرد که رئیس جمهور فرانسه این واقعیت را پذیرفته که محور روسیه و ایران در جنگ سوریه پیروز شده اند و طرح آمریکا و کشورهای غربی با شکست مواجه شده است و با تلاش برای باز کردن کانال های ارتباطی با دولت سوریه به دنبال آن است تا سهمی برای فرانسه در مرحله آتی سوریه که مرحله بازسازی این کشور است، دست و پا کند.

به گفته او با توجه به تبعیت نسبی کشورهای اروپای و غربی از آمریکا و با وجود اینکه ظاهرا موضع رسمی فرانسه در خصوص بحران سوریه به نشست های آستانه و ژنو محدود می شود، اما پاریس و اتحادیه اروپا نگاهی آینده نگر نسبت به روزهای پیش رو در سوریه دارند و معتقدند که راهکار سیاسی در سوریه نیازمند همکاری دولت سوریه و باز کردن کانال های ارتباطی با رئیس جمهور این کشور است که روز به روز بر اعتماد خود بر ارتش این کشور و همپیمانانش برای مقابله با تروریست ها بیشتر می شود.

قلعه چی گفت تأکید ماکرون بر پایان کار داعش در ماه فوریه آتی نشان می دهد که این تاریخ اهمیت بسیار زیادی در خصوص پرونده سوریه دارد به ویژه اینکه نشست گفتگوی سوری-سوری که در سوچی روسیه هم برگزار می شود در این تاریخ خواهد بود.