خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- ونوس بهنود: حمل اجساد در حوادث جاده‌ای مطابق اظهارات مسئولان، وظیفه مستقیم هیچ دستگاه امدادی نیست. تنها تعریف قانونی برای حمل اجساد متوجه شهرداری‌ها است که در محدوده شهر و تا شعاع ۳۰ کیلومتری نسبت به انتقال اجساد از محل حادثه به پزشکی قانونی اقدام می‌کنند.

در این میان اجساد حوادث و تصادفات جاده‌ای که از قضا خارج از محدوده شهری واقع می‌شود، همواره محل تعارض و مناقشه بوده و هیچ دستگاه اجرایی این مهم را مسئولیت قانونی خود نمی‌داند. بلکه همواره انتقال اجساد با منت و منت‌کشی همراه بوده و به عنوان لطفی بر دستگاه دیگر در جلسات گزارش دهی طرح شده است.

اورژانس: ما قانونا مسئول مجروحیم نه میت

معاون درمان علوم پزشکی استان اردبیل در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: ما هیچ مسئولیت قانونی تعریف شده برای انتقال اجساد نداریم.

افشین فتحی تأکید کرد: عموماً از اورژانس انتقال اجساد را انتظار دارند اما برای اورژانس انتقال مجروح در اولویت است و به دلیل اینکه هر آمبولانس نهایت دو مجروح را منتقل می‌کند، در صورتی که حادثه‌ای بیش از دو مجروح داشته و یا مجروح و کشته داشته باشد، انتقال مجروح در اولویت است.

وی متذکر شد: تجربه انتقال جسد به همراه مجروح مطلوب نبوده و در چند مورد حال مجروح با دیدن جسد وخیم شده به همین دلیل اورژانس از انتقال هم‌زمان جسد و مجروح نیز خودداری می‌کند.

معاون درمان علوم پزشکی استان افزود: حمل جسد تا شعاع ۳۰ کیلومتری شهرها بر عهده شهرداری‌ها است و با این وجود بارها شده که به دلیل محدودیت امکانات در انتقال اجساد نیز همکاری کردیم.

به گفته فتحی در خود جاده سرچم بارها انتقال جسد انجام شده در حالی که وظیفه ای متوجه ما نبوده است.

هلال‌احمر: استراحت دوروزه آمبولانس در صورت حمل جسد!

در عین حال معاون امداد و نجات هلال‌احمر استان اردبیل نیز در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: متولی اصلی حمل جسد شهرداری و سازمان آرامستان ها است.

عزیز ارشادیان افزود: در صورتی که آرامستان در محل حادثه حضور نیابد، اورژانس نسبت به حمل جسد می‌بایست اقدام کند و هلال‌احمر در حوادثی که تعداد تلفات زیاد باشد همکاری می‌کند.

وی با بیان اینکه پایگاه‌های هلال‌احمر در مسافت تعریف شده قانونی آرامستان ها واقع شده‌اند، ادامه داد: در نزدیکی هر پایگاهی حادثه رخ دهد ما با آرامستان ها جهت انتقال اجساد تماس می‌گیریم.

معاون امداد و نجات هلال‌احمر استان تأکید کرد: بر اساس صورت‌جلسه کمیسیون ایمنی راه استان مسئولیت انتقال اجساد به ترتیب متوجه آرامستان و شهرداری، اورژانس و در نهایت هلال‌احمر است.

ارشادیان تأکید کرد: در این صورت‌جلسه هلال‌احمر در صورتی که تعداد اجساد و یا مجروحان حادثه زیاد باشد، همکاری می‌کند چرا که بعد از هر انتقال جسد، آمبولانس برای استریل شدن به مدت دو روز از چرخه فعالیت خارج می‌شود.

وی افزود: در واقع مصوبه کمیسیون ایمنی راه دقیقاً مسئولیت دستگاه‌ها را مشخص کرده و هلال‌احمر همکار در انتقال اجساد است.

آرامستان: ما مسئول شهر و شعاع ۳۰ کیلومتری هستیم

این اظهارات در حالی است که مدیرعامل آرامستان های شهرداری اردبیل در خصوص مسئولیت شهرداری در انتقال اجساد حوادث افزود: در محدوده شهر و شعاع ۳۰ کیلومتری ما مسئول انتقال اجساد به پزشکی قانونی هستیم و در غیر از این محدوده مسئولیتی متوجه ما نیست.

حجت‌الاسلام محمد عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر متذکر شد: در سایر موارد انتقال اجساد بر عهده اورژانس و هلال‌احمر است و البته در هر کجا بتوانیم در انتقال اجساد همکاری می‌کنیم.

وی در خصوص تکلیف شهرداری‌ها در انتقال اجساد در شهرهای مجاور نیز افزود: برخی شهرها امکانات کافی ندارند که به عنوان مثال از مرکز استان در حوادث امکانات ارسال می‌شود.

پلیس‌راه: کمیسیون ایمنی راه تکلیف ادارات را مشخص کرد

در آشفته‌بازار تعارف و فرافکنی انتقال اجساد تصادفات و حوادث جاده‌ای، رئیس پلیس‌راه استان اردبیل به خبرنگار مهر گفت: کمیسیون ایمنی راه استان این مشکل را رفع کرده و در خود استان مسئولیت ادارات مشخص شده است.

برابر تصمیم کمیسیون ایمنی راه وهله نخست اورژانس مسئول انتقال اجساد است و در ادامه هلال‌احمر می‌تواند در این خصوص همکاری کند حجت فتاحی تصریح کرد: برابر تصمیم کمیسیون ایمنی راه در وهله نخست اورژانس مسئول انتقال اجساد است و در ادامه هلال‌احمر می‌تواند در این خصوص همکاری کند.

وی افزود: متأسفانه در خصوص انتقال اجساد حوادث جاده‌ای با اختلاف‌نظر مواجه هستیم اما در خود استان این مشکل رفع شده است.

به گفته رئیس پلیس‌راه استان اگر در حادثه‌ای مصدوم و متوفی داشته باشیم، اورژانس با اولویت مصدوم را انتقال داده و هلال‌احمر به انتقال متوفی اقدام می‌کند.

پیگیری نظرات مدیران چهار دستگاه اجرایی چنان که ذکر آن رفت نشان می‌دهد هیچ قانون مشخصی به زعم این مدیران مسئولیت انتقال اجساد در حوادث جاده‌ای را متوجه دستگاه اجرایی خاصی نمی‌کند. تنها کافی است حادثه‌ای با دامنه قابل توجه مجروح و متوفی در جاده تجربه شود تا این خلأ قانونی عیان شده و فرصتی برای ادارات فراهم سازد که مسئولیت را از خود سلب شده بدانند.