به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا واعظ مهدوی در مراسم رونمایی از گزارش تحولات و وضعیت جمعیت در جمهوری اسلامی ایران با اشاره به شاخص های سوادآموزی و تحصیلات و تاثیر آنها بر شاخص های جمعیتی افزود: اقدامات کشور در سالهای اخیر در راستای سوادآموزی و افزایش سطح سواد در جامعه تاثیر خود را در همه حوزه ها گذاشته است.

وی با انتقاد از برخی روش ها و سیاست ها در حوزه سوادآموزی ادامه داد: متاسفانه پوشش سوادآموزی در حاشیه شهرها کامل نیست. دربازدیدی که به تازگی از حاشیه شهرها داشتم مشخص شد برخی دختران و پسران متولد سالهای ۸۲ و پیش از آن، به دلیل نبود مدرسه تازه در کلاس اول ثبت نام کرده اند.

معاون سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: کمتر از ۹ درصد واجدین تحصیل در کشور جامانده از تحصیل هستند اما همین رقم نشان می دهد که این افراد در چرخه فقر و توسعه نیافتگی گرفتار شده اند. مطالعات در تهران نشان می دهد بیش از ۸۵ درصد افراد تحصیلکرده که واجد شغل و موقعیت اجتماعی شده اند از پدر و مادر بیسواد یا با سواد کم پرورش یافته اند که این نشان دهنده تاثیر سوادآموزی و اثربخشی آن در تحرک اجتماعی افراد است.

واعظ مهدوی خاطرنشان کرد: سرمایه گذاری در بخش آموزش باید جدی تر پیگیری شود و پوشش تحصیل در ابتدایی باید به صد درصد برسد تا چرخه فقر اصلاح شود.

وی گفت: مشکل فرزندآوری به نظر می رسد بیشتر از اینکه متوجه افراد ازدواج کرده است به کسانی بر می گردد که ازدواج نکرده اند زیرا میزان فرزندآوری در زنان ازدواج کرده حدود ۳ فرزند است.

معاون سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: برخلاف تصور عمومی بیشترین زنان ازدواج نکرده نه در شهرها بلکه زنان روستایی هستند زیرا مردان روستایی برای کار به شهرها مهاجرت می کنند و امکان ازدواج برای زنان روستایی محدود می شود. نبود اشتغال در روستاها و انفکاک جمعیت، تبلیغ الگوهای زندگی پرهزینه و نامتعادل از عوامل تاخیر در سن ازدواج و رسیدن به نرخ باوری مطلوب است.

واعظ مهدوی اظهار کرد: باید برای روستا و شهر سیاست های متفاوتی در تبلیغات و الگوسازی مصرف، الگوسازی خواستگاری و ازدواج و ... داشته باشیم. همچنین موضوع سیاست های مسکن جوانان به صورت گسترده باید پیگیری شود. البته باید مراقب باشیم که در حاشیه شهرها، شهرک فقرا ایجاد نکنیم. باید در کنار حاشیه نشینان بر اساس سیاست های مسکن، کارمندان و زوج های جوان را در یک ترکیب جمعیتی با هم داشته باشیم.

وی خاطرنشان کرد: سیاست هایی چون مسکن مهر اگر به عنوان مسکن گروه های کم درآمد شناخته و شهره شود بسیار خطرناک است.