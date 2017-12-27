۹ دی در انحصار جناح خاصی نیست/ نمایش اقتدار ملی

به گزارش خبرنگار مهر، عصر چهارشنبه، همایش بصیرت و ولایت به مناسبت یوم‌الله ۹ دی با حضور جمعی از روحانیون و مسئولان در سالن نگاه تالار فخرالدین اسعد گرگانی برگزار شد.

در این همایش، قدرت الله دائمی، معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان اظهار کرد: ۹ دی یکی از مناسبت‌هایی است که رهبر معظم انقلاب آن را یوم‌الله نامیدند، این حماسه هم از جهت چرایی و هم از نظر آثار و بازخوردهایی که از تاریخ وقوع تاکنون داشته است، چند وجهی است.

دائمی تصریح کرد: این مناسبت از ابعاد سیاسی، فرهنگی و اجتماعی برخودار است و تمام نشست‌ها و بزرگداشت‌ها برای رسیدن به این هدف‌هاست.

۹ دی امتداد ثبت جمهوری اسلامی است

وی ۹ دی را امتداد ثبت جمهوری اسلامی عنوان کرد و گفت: به تعبیر دیگر این واقعه ادامه نگهداری از انقلاب است، پیروزی انقلاب در سه عاملِ ایمان به خدا، وحدت کلمه و رهبری امام خلاصه می‌شود، چیزی که در زمان کنونی هم به آن نیاز داریم.

دائمی افزود: به گفته کارشناسان، ۹ دی از یک جهت دشمن‌شناسی و تقویت ذکاوت سیاسی است، وجه دوم آن تمرین هوشیاری اسلامی- ایرانی و هوشیاری سیاسی است.

وی گفت: بُعد سوم تمرین و تکرار هم‌اندیشی و هم‌گرایی وحدت کلمه و بُعد چهارم در محور ولایت مداری است.

در ادامه، نورعلی دیلم، معاون فرهنگی و اجتماعی مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور اظهار کرد: از آن جایی که انسان‌ها به صورت اجتماعی آفریده شده‌، به یکدیگر نیازمند هستند بنابراین از نظر عقلی و فطری تشکیل حکومت یک ضرورت است که در اسلام هم به این موضوع توجه شده است.

دیلم تصریح کرد: تمام مردم نیازمند داشتن حاکم هستند زیرا قوانین برای آرامش جامعه امری ضروری است، قوانین باید در تمامی ابعاد جامعه حضورداشته باشد.

وی ادامه داد: قانون‌گرایی، کمال اخلاقی و معنوی مردم، برقراری عدالت از نگاه‌های حکومت اسلامی است، طبق این موارد باید فتنه‌ها را از شهرها بزدایم، زندگی مردم را اصلاح کنیم و ستم دیدگان هم از ستم رهایی یابند.

دیلم با بیان این‌که پیامبر در بدو ورود به مدینه پایه‌های حکومت اسلامی را بنا کرد، افزود: این حکومت تا مدتی پابرجا بود اما کم‌رنگ شد و از بین رفت تا این که در سال ۴۲ امام ندای حکومت اسلامی سر دادند و این امر در سال ۵۷ محقق شد.

توجه به مردم مستمر باشد

وی افزود: بعضی از افراد نقش مردم را در حکومت نمایشی می‌بینند اما در زمان حضرت علی (ع) تا زمانی که مردم نخواستند، حکومت محقق نشد.

دیلم تصریح کرد: بعضی از افراد تا زمانی که رأی مردم را لازم دارند برای آن‌ها ارزش قائل هستند اما بعد از آن جایگاه مردم را در نظر نمی‌گیرند، توجه و نگاه به مردم باید مستمر باشد.

معاون فرهنگی و اجتماعی مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور اظهار کرد: بعد از تشکیل حکومت اسلامی در ایران تمام نقشه‌ها و منافع دشمن در خاورمیانه به هم خورد و تا امروز انواع نقشه‌ها و برنامه‌ها را طراحی کرد تا اوضاع را برگرداند.

دشمن سعی دارد در مراکز تصمیم گیری ما نفوذ کند

وی تصریح کرد: از لانه جاسوسی تا صحرای طبس، جنگ‌های قومی، جنگ هشت‌ساله، حادثه کوی دانشگاه و فتنه ۸۸، همه این‌ها می‌توانست یک جامعه را با شکست روبرو کند اما رمز پیروی ما در ولایت فقیه، حضور مردم و وحدت کلمه اتفاق افتاد.

دیلم این سه عامل را از عوامل ابقاء انقلاب اسلامی دانست و تصریح کرد: دشمن در تمامی فتنه‌هایش یک عامل تحت عنوان «نفوذ» دارد که مهم‌ترین رکن حرکتی آن‌هاست.

وی گفت: استکبار از این هراس داشت که اگر ایران در سال ۵۷ پیروز شد، این پیروزی به گوش همگان برسد و سبب بیداری آن ها شود بنابراین تصمیم گرفت آن را در نطفه خفه کند تا صدای آن به گوش جهان نرسد، نفوذ فرهنگی یکی از راه های سلطه دشمن است.

دیلم گفت: دشمن سعی در نفوذ در مراکز تصمیم‌گیری و تصمیم سازی کشور دارد و می‌خواهد در افکار ما نفوذ کرده و ما را جذب کند، در این صورت جهت‌گیری و حرکت دست آن‌هاست و راه مقابله حضور مردم و وحدت کلمه است.

ضربه سخنان برخلاف واقع کم از ضربه دشمن نیست

وی با بیان این‌که گاهی برخی سخنان برخلاف وحدت ملی در کشور زده می‌شود، تأکید کرد: ضربه‌ای که از حرکت این افراد به نظام وارد می‌آید کم از ضربه دشمن نیست، راهبرد مقابله با نفوذ دشمن، اتخاذ تصمیمات درست در این زمینه است.

دیلم بیداری و بصیرت را در برابر نقشه‌های دشمن را لازم دانست و گفت: یکی از مصادیق مردم‌سالاری دینی در کشور انتخابات است، در سال ۸۸، فرایند انتخابات برگزار شد و صلاحیت آن هم پذیرفته شد.

وی با بیان این‌که چرخش نخبگان یکی از ارکان است، تصریح کرد: در حکومت اسلامی، اعتراض از راه قانونی هم برای کاندیدا در نظر گرفته شده است اما چه اتفاقی افتاد که کار از قانون به کف خیابان کشیده شد.

معاون فرهنگی و اجتماعی مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور اظهار کرد: این کار فتنه است که نگذاشت کار از طریق قانونی خود پیش رود، پیروی از هوای نفس و احکام دروغین همه از عوامل فتنه است که دست به دست هم دادند تا شیوه صحیح کار عوض شد.

دیلم گفت: دشمن از یک سال قبل از واقعه سر فتنه‌های خود را در مناطق مختلف شناسایی کرده بود و عامل بعدی که به این اتفاق دامن زد، عملکرد بد دولت وقت بود که به جای آشتی بین مردم و گروه‌های سیاسی با آن‌ها مقابله کرد.

۹ دی نمایش اقتدار ملی

وی خروش مردم در ۹ دی را نمایش اقتدار و تجلی نظام دانست و گفت: اطاعت از رهبری باعث به وجود آمدن این واقعه شد و آن دل‌بستگی مردم به نظام و بیداری و هوشیاری را نشان می‌دهد.

دیلم افزود: ۹ دی را نباید منحصر به گروه خاصی دانست و آن میثاقی با ولایت فقیه و تیری به سمت استکبار جهانی است، باید نفوذ و حرکت دشمن را بشناسیم و به مردم بصیرت دهیم که دشمن چه کارهایی انجام می‌دهد.