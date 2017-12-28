به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی براری در صفحه اینستاگرام خود با بیان اینکه یکی از دغدغه های اصلی سازمان فضایی ایران استفاده از فناوری فضایی در خدمت رفاه جامعه، مدیریت منابع و ارتقا بهره وری خواهد بود، اظهار داشت: باید بستر و زمینه را برای افزایش فعالیت بخش خصوصی و کسب وکارهای نوین فراهم کنیم تا از این طریق با توسعه خدمات فضاپایه در کشور باعث ارتقا سطح رفاه جامعه و مدیریت بهینه منابع شویم.

وی با تاکید بر تعامل و همکاری با فعالان، دست اندرکاران و ذینفعان حوزه فناوری فضایی در کشور برای توسعه خدمات فضاپایه از طریق بخش خصوصی و ایجاد کسب وکارهای نوین، گفت: در این راستا اولین قدم برداشته شد.

معاون وزیر ارتباطات توضیح داد: طی جلسه هم اندیشی با روسای سازمانهای نقشه برداری و زمین شناسی به نقاط مشترک بسیار مطلوبی رسیدیم و تصمیم گرفته شد تا با تشکیل کمیته ای تخصصی، داده‌ها، وضع موجود و توانمندی‌های هر یک از سازمان ها بررسی شود.

رئیس سازمان فضایی ایران ادامه داد: در همین حال مقرر شد با تدوین یک سند اقدام مشترک، شرایط مطلوب را برای حضور پررنگ بخش خصوصی در ارائه خدمات کاربردی حوزه فضایی فراهم کنیم و به قولی این پیام را برای بخش خصوصی خواهیم داشت که «داده های خام و حجیم از ما، خدمات نوین از شما»

براری گفت: از نقد رسانه ها نیز استقبال می کنیم. رسانه ها کمک می کنند تا ما از مسیر اصلی منحرف نشویم و از اصحاب رسانه می خواهیم تا در فرهنگ سازی استفاده از خدمات ماهواره ای نیز به کمک ما بیایند.