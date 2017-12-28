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۷ دی ۱۳۹۶، ۱۲:۴۰

رئیس سازمان فضایی خبر داد؛

تشکیل کمیته مشترک ۳گانه در حوزه فضا/ فناوری فضایی کاربردی می‌شود

تشکیل کمیته مشترک ۳گانه در حوزه فضا/ فناوری فضایی کاربردی می‌شود

رئیس سازمان فضایی ایران از تشکیل کمیته مشترک سازمان فضایی با سازمانهای نقشه برداری و زمین شناسی با هدف توسعه خدمات پایه فضایی و کاربردی کردن آن در کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی براری در صفحه اینستاگرام خود با بیان اینکه یکی از دغدغه های اصلی سازمان فضایی ایران استفاده از فناوری فضایی در خدمت رفاه جامعه، مدیریت منابع و ارتقا بهره وری خواهد بود، اظهار داشت: باید بستر و زمینه را برای افزایش فعالیت بخش خصوصی و کسب وکارهای نوین فراهم کنیم تا از این طریق با توسعه خدمات فضاپایه در کشور باعث ارتقا سطح رفاه جامعه و مدیریت بهینه منابع شویم.

وی با تاکید بر تعامل و همکاری با فعالان، دست اندرکاران و ذینفعان حوزه فناوری فضایی در کشور برای توسعه خدمات فضاپایه از طریق بخش خصوصی و ایجاد کسب وکارهای نوین، گفت: در این راستا اولین قدم برداشته شد.

معاون وزیر ارتباطات توضیح داد: طی جلسه هم اندیشی با روسای سازمانهای نقشه برداری و زمین شناسی به نقاط مشترک بسیار مطلوبی رسیدیم و تصمیم گرفته شد تا با تشکیل کمیته ای تخصصی، داده‌ها، وضع موجود و توانمندی‌های هر یک از سازمان ها بررسی شود.

رئیس سازمان فضایی ایران ادامه داد: در همین حال مقرر شد با تدوین یک سند اقدام مشترک، شرایط مطلوب را برای حضور پررنگ بخش خصوصی در ارائه خدمات کاربردی حوزه فضایی فراهم کنیم و به قولی این پیام را برای بخش خصوصی خواهیم داشت که «داده های خام و حجیم از ما، خدمات نوین از شما»

براری گفت: از نقد رسانه ها نیز استقبال می کنیم. رسانه ها کمک می کنند تا ما از مسیر اصلی منحرف نشویم و از اصحاب رسانه می خواهیم تا در فرهنگ سازی استفاده از خدمات ماهواره ای نیز به کمک ما بیایند.

کد مطلب 4185128

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