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۹ دی ۱۳۹۶، ۸:۴۱

پیشروی ارتش سوریه در حومه حماه و ادلب علیه جبهه النصره

پیشروی ارتش سوریه در حومه حماه و ادلب علیه جبهه النصره

نیروهای ارتش سوریه با پیشروی در حومه شمال شرقی حماه و حومه جنوبی ادلب توانستند کنترل مناطق جدیدی را از دست گروه تروریستی جبهه النصره خارج کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، یک منبع نظامی سوریه اعلام کرد که یگان های ارتش این کشور با همکاری دیگر نیروها، عملیات خود را علیه مواضع تروریستهای جبهه النصره در حومه شمال شرقی حماه ادامه می دهند به طوری که توانستند کنترل روستای «ابودالی» را بعد از به هلاکت رساندن تعداد زیادی از تروریستها به دست بگیرند.

این منبع تاکید کرد که یگان مهندسی ارتش، عملیات پاکسازی روستا از مین های کار گذاشته شده را آغاز کرده است.

طی ۲ روز گذشته ارتش سوریه با همکاری نیروهای دفاع مردمی توانست کنترل روستای «ام حارتین» و تعدادی از روستاهای دیگر از جمله المشیرفه، الطامه و المغاره واقع در حومه شمال شرقی حماه را به دست بگیرند. جبهه النصره در ماه اکتبر توانسته بود کنترل تعدادی از روستاها را در این منطقه به دست بگیرد.

یک فرمانده میدانی در گفتگو با اسپوتنیک نیز گزارش داد که ارتش سوریه روز جمعه توانست کنترل روستای تل مرق واقع در حومه جنوبی ادلب را به دست بگیرد.

وی افزود: نیروهای ارتش سوریه از سه محور به سمت ادلب پیشروی می کنند و درگیریهای خشونت باری میان ارتش و گروه تروریستی جبهه النصره و گروه های هم پیمان آن در این محورها به وقوع پیوسته است.

کد مطلب 4186091
فاطمه صالحی

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