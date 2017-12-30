«هست و نیست» از نیمه گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سریال، تصویربرداری سریال «هست و نیست» به کارگردانی حسین سهیلی‌زاده و تهیه‌کنندگی محسن شایانفر که از روز پنجشنبه ۲۰ مهر ماه در شهرک غرب به عنوان یکی از لوکیشن‌های اصلی مجموعه کلید خورده بود، از نیمه گذشت.

تصویربرداری سریال «هست و نیست» این روزها در لوکیشن خانه یکی از شخصیت های سریال به نام مژگان ادامه دارد و بازیگرانی از جمله فرهاد قائمیان، نگار عابدی و نازنین کریمی ایفای نقش می‌کنند.

آرمان موسی‌پور هم ساخت موسیقی «هست و نیست» را برعهده دارد و همزمان با تصویربرداری، ساخت موسیقی این مجموعه تلویزیونی را انجام می‌دهد.

از جمله بازیگران این سریال فرهاد قائمیان، حمیدرضا پگاه، الهام پاوه‌نژاد، نگار عابدی، امیر دژاکام، سولماز حصاری، نازنین کریمی، سیامک اطلسی، اکبر رحمتی، مرتضی علی آبادی، ایمان صراف و سیاوش خیرابی هستند که قرار است با معرفی چند چهره جوان و جدید مقابل دوربین رضا شیبانی قرار بگیرند.

مجموعه تلویزیونی «هست و نیست» یک ملودرام اجتماعی است که قصه آن براساس فیلمنامه ای از علی حدادی بوده و توسط نادر وحید نگاشته شده و در ۳۰ قسمت برای پخش از شبکه دو سیما ساخته می‌شود. در خلاصه داستان این سریال آمده است: گاهی بود و نبود و هست و نیست آدم‌ها، به وسوسه‌ای گره می‌خورد که به سادگی باز نمی‌شود...!

طبق اعلام شبکه دو سیما سریال «هست و نیست» به کارگردانی حسین سهیلی‌زاده و تهیه کنندگی محسن شایانفر قرار است در ایام زمستان روی آنتن برود.

برخی از عوامل دیگر این سریال عبارتند از مدیر تصویربرداری: رضا شیبانی، صدابردار: مهدی آزادی، برنامه ریز: مسعود میمی، تدوین: امین عابدی، طراح صحنه و لباس: سهیل میرسپاسی، طراح چهره پردازی: مهرداد قلی پور، دستیار اول کارگردان: امین محمودی، منشی صحنه: فرشته حجازی، جانشین تولید: جواد قاسمی، مدیر تدارکات: مهدی عباسی پور، مدیر مالی: ابراهیم تفرشی، دستیار تهیه: فیروز قاسمی، دستیار تولید: ایمان صراف، تصویربردار پشت صحنه: امیر ژوبین، دکوراتور: هوشنگ کاشی‌لو، بهنام کلامی، عکاس: بهرنگ دزفولی زاده و مشاور رسانه‌ای: آیدین نادری اشاره کرد.