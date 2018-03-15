تصویربرداری «هست و نیست» به پایان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاوره رسانه‌ای سریال، تصویربرداری سریال «هست و نیست» به کارگردانی حسین سهیلی‌زاده و تهیه‌کنندگی محسن شایانفر که از مهرماه در شهرک غرب به عنوان یکی از لوکیشن‌های اصلی مجموعه کلید خورده بود، امروز پنجشنبه ۲۴ اسفند به پایان رسید.

آخرین صحنه ها مربوط به لوکیشن خانه فرهاد بود که تصویربرداری شد.

آخرین قسمت سریال «هست و نیست» به کارگردانی حسین سهیلی‌زاده و تهیه کنندگی محسن شایانفر که از روز شنبه ۱۴ بهمن ماه از شبکه دو سیما آغاز شده بود، روز جمعه ساعت ٢١:٣٠ پخش می شود.

فرهاد قائمیان، حمیدرضا پگاه، الهام پاوه‌نژاد، نگار عابدی، امیر دژاکام، سولماز حصاری، نازنین کریمی، سیامک اطلسی، اکبر رحمتی، مرتضی علی آبادی، ایمان صراف و سیاوش خیرابی از جمله بازیگران این سریال هستند که با معرفی چند چهره جوان و جدید به تولید رسید.

مجموعه تلویزیونی «هست و نیست» یک ملودرام اجتماعی است و قصه آن توسط نادر وحید نگاشته شده و در ۳۰ قسمت ساخته ‌شده است.

برخی از عوامل دیگر این سریال عبارتند از مدیر تصویربرداری: رضا شیبانی، صدابردار: مهدی آزادی، برنامه ریز: مسعود میمی، تدوین: امین عابدی، طراح صحنه و لباس: سهیل میرسپاسی، طراح چهره پردازی: مهرداد قلی پور، دستیار اول کارگردان: امین محمودی، منشی صحنه: فرشته حجازی، جانشین تولید: جواد قاسمی، مدیرتولید: فرزین فرزدنیا، مهدی عباسی پور، مشاوره پروژه: سید هادی موسوی، مدیر مالی: ابراهیم تفرشی، دستیار تهیه: فیروز قاسمی، دستیار تولید: ایمان صراف، تصویربردار پشت صحنه: امیر ژوبین، ناظر کیفی: محمدرضا منتظری، دکوراتور: هوشنگ کاشی‌لو، بهنام کلامی، عکاس: بهرنگ دزفولی زاده و مدیر روابط عمومی: آیدین نادری اشاره کرد.