دو کتاب «ره افسانه زدند» و «منش ملی» نقد و بررسی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست نقد و بررسی دو کتاب «ره افسانه زدند» و «منش ملی» در قالب نشست هفتگی شهر کتاب عصر روز سه شنبه ۱۲ دی در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار می شود.

این دو کتاب به تازگی از مجموعه‌ شخصیت و منش ملی توسط پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چاپ شده اند.

کتاب «ره افسانه زدند» نوشته‌ آرمین امیر به تبارشناسی آثار خلقیات‌نویسان ایرانی در ۵۰ سال اخیر می‌پردازد و کتاب «منش ملی» نوشته‌ الکس اینکلس با ترجمه‌ علی پاپلی‌یزدی از منظری روانی ـ اجتماعی به این پرسش پاسخ می‌دهد که نظام اجتماعی فرهنگی تا چه اندازه در ساخت «منش اجتماعی»، «ساختار شخصیت پایه» یا «شخصیت‌نمایی» متناظر با خود نقش دارد.

نشست نقد و بررسی این کتاب ها با حضور مقصود فراستخواه، ابراهیم توفیق، محمدرضا جوادی‌یگانه و آرمین امیر همراه خواهد بود.

این برنامه روز سه شنبه ۱۲ دی از ساعت ۱۶:۳۰ در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه سوم برگزار می شود.