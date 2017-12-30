به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتسال مس سونگون که تا حد زیادی قهرمانی خود را در لیگ برتر فوتسال قطعی کرده است، در هفته بیست و پنجم لیگ برتر در دیداری حساس به مصاف گیتی پسند، تیم رده سوم جدول می رود. این مسابقه در اصفهان برگزار می شود.

تیم مس تصمیم دارد در این مسابقه به چهار بازیکن دو کارته خود که احتمال محروم شدنشان برای بازی آخر لیگ وجود دارد، استراحت بدهد.

حمید بی غم سرمربی تیم مس در گفتگو با خبرنگار مهر، با تایید این مطلب گفت: حمید احمدی، مرتضی عزتی، سعید تقی زاده و «بلو» بازیکنانی هستند که در بازی آخر لیگ به آنها نیاز داریم و برای همین مجبوریم در بازی با گیتی پسند به آنها استراحت بدهیم.