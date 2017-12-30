۹ دی در پی عنایت خداوند به دل های مومنین رقم خورد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدتقی شاهچراغی پیش از ظهر شنبه در آیین افتتاح یادمان شهدای گمنام نسیم شهر طی سخنانی گفت: مقام شهدا قابل وصف نیست، اگر کسی به شهدا متوسل شود، قطعا از مشکلات مادی و معنوی گره گشایی خواهد کرد، باید همه در راه شهدا گام برداریم.

وی با بیان این که عنصر اصلی موجود در طی طریق شهدا توجه به خدا و توجه به مردم است، افزود: باید برای حفظ نهاد خانواده تلاش کنیم، توجه به قرآن و اخلاق و نماز بسیار اهمیت است، متاسفانه به دلیل کم توجهی به اخلاقیات مشکلاتی برای ما ایجاد کرده است.

فرمانده سپاه سیدالشهدا(ع) استان تهران با اشاره به ایرادات فراوانی که به دستگاه های اجرایی وارد است، گفت: البته دولت ها خدماتی داشته اند، ولی مشکلات نیز بوده است، در روز ۹ دی که با توجه خداوند به دل های مردم رقم خورد، همه شاهد اوج خروش ملت بودیم، متاسفانه برخی ها تلاش می کنند، که ۹ دی به فراموشی سپرده شود.

وی به وجود برخی از مشکلات در زندگی های مردم اشاره کرد و گفت: بخشی از مشکلات زندگی مردم مربوط به کارگزاران است، نباید کسی کوتاهی کند، باید سازوکاری با کمک موسسات خیریه فراهم شود، که همه پای کار بیایند، چرا که بسیاری از مسائل در سیستم های اداری قابل حل نیست، نمونه آن حضور سپاه در کمک به زلزله زدگان کرمانشاه بود، که این حضور به پشتوانه مردم انجام شد.

شاهچراغی با بیان این که هیچ کس نمی تواند از مسئولیت اجتماعی خود فرار کند، گفت: برای حل مشکلات مردم کار فوق العاده لازم است، این مشکلات با کار جاری حل نمی شود، به برکت شهدای گمنام سنگ بنای کمک به مردم برای حل مشکلات آن ها امروز گذاشته شود، کسی نمی تواند گرفتاری مردم را نفی کند، اگر بتوانیم گره از کار حتی یک نفر باز کنیم، پیشرفت داشته ایم.

وی با اشاره به تقابل نظام اسلامی با نظام سلطه گفت: اگر مشکل مردم را حل کنیم می توانیم به عملکرد خود افتخار کنیم.