اپلیکیشن نجات ساخته شد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، به تازگی اپلیکیشنی در دانشگاه آلیکانته (Universidad de Alicante) اسپانیا ساخته شده که با کمک وای فای به تیم های نجات کمک می کند افراد گمشده را بیابند.

هنگامیکه فرد اپلیکیشن را در موبایل خود فعال کند، در بازه های زمانی مشخص سیگنال های وای فایی منتشر می کند که از فاصله چند کیلومتری قابل ردیابی هستند. این سیگنال ها حاوی اطلاعاتی مانند مکان کاربر است. همراه آن پیامکی مانند «من مجروح شده ام» یا «من گمشده ام» نیز ارسال می شود.

گروه نجات برای دریافت این سیگنال نیازمند یک آنتن کوچک مجهز به دستگاه دریافت کننده ای است که به موبایل متصل می شود.

پروفسور خوزه آنجل برنا رهبر این پروژه می گوید: هیچ سیستمی در جهان وجود ندارد که با استفاده از سیگنال های وای فای مکان یک تلفن هوشمند را بیابد. البته دستگاه هایی وجود دارند که سیگنال های موبایل را ردیابی و مکان آن را می یابند اما ۸۰ هزار یورو قیمت دارند و نیازمند به کارگیری بالگرد هستند.

گروه نجات تخصصی کوهستانی Guardia Civil و گروه نجات نیروی دریایی ارتش این فناوری را در دریا و خشکی آزمایش کرده اند.