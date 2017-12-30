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۹ دی ۱۳۹۶، ۲۰:۲۶

هفته بیست و یکم لیگ برتر انگلیس؛

پیروزی شیرین لیورپول مقابل لستر سیتی/ محمد صلاح جواهری در آنفیلد

پیروزی شیرین لیورپول مقابل لستر سیتی/ محمد صلاح جواهری در آنفیلد

تیم فوتبال لیورپول در دیدار خانگی برابر لستر سیتی با درخشش محمد صلاح به بردی شیرین دست یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های فوتبال لیورپول و لستر سیتی دیدار حساس خود را روز شنبه در چارچوب هفته بیست و یکم رقابتهای لیگ برتر انگلیس در ورزشگاه آنفیلد برگزار کردند که در پایان تیم لیورپول ۲ بر یک پیروز شد.

در این بازی ابتدا جیمی واردی در دقیقه ۳ تیم لستر سیتی را پیش انداخت اما محمد صلاح در دقیقه ۵۳ کار را به تساوی کشاند. ستاره مصری این فصل لیورپول در دقیقه ۷۶ با فرار از کمند مدافعان حریف گل دوم خود و لیورپول را وارد دروازه حریف کرد.

لیورپول با این عیدی شیرین به هواداران خود در آستانه سال نو میلادی ۴۱ امتیازی شد و جایگاه خود را در رده چهارم جدول حفظ کرد.

نتایج دیگر دیدارهای همزمان روز شنبه به این شرح است:

* هادرسفیلد صفر - برنلی صفر
* واتفورد یک - سوانزی ۲
* بورنموث ۲ - اورتون یک
* نیوکاسل صفر - برایتون صفر

کد مطلب 4187025

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