«رضا عسگری» فرماندار شهرستان زنجان شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی استانداری زنجان، با صدور حکمی، دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور به پیشنهاد استاندار زنجان، رضا عسگری را به عنوان فرماندار شهرستان زنجان منصوب کرد.

در این حکم آمده است:

به موجب این حکم و بنا به پیشنهاد استاندار محترم زنجان به سمت فرماندار شهرستان زنجان منصوب می‌شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب وظایف مصوب در راستای تحقق اهداف و آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌های دولت تدبیر و امید و پیروی از منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای (مدظله العالی) موفق باشید.

گفتنی است، رضا عسگری پیش از این سرپرست فرمانداری البرز بوده و سوابقی همچون معاون سیاسی و انتظامی فرمانداری کرج، بخشدار آوج، سرپرست فرمانداری آبیک و بخشدار مرکزی زنجان را در کارنامه کاری خود دارد.