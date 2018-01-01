به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی شکری پیش از ظهر دوشنبه در نشست هماهنگی ایجاد تشکل‌ها و هیئات مذهبی اندیشه‌ورز به میزبانی اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان در شاهرود، بیان کرد: هیئت‌های اندیشه‌ورز از نخبگان جامعه، متفکران، صاحب‌نظران و ... در حوزه‌های مختلف تشکیل می‌شود و این اداره کل قصد دارد تا در همه حوزه‌ها اعم از قرآنی، هیئات مذهبی، کانون‌های فرهنگی مساجد، مؤسسات فرهنگی، مداحان و ... این هیئت‌ها را راه‌اندازی کنیم.

وی ضم برشمردن اهداف راه‌اندازی هیئات اندیشه‌ورز گفت: یکی از کارهای سازمان تبلیغات اسلامی این است که با اقشار مختلف جامعه، تعامل فکری می‌کند و از نظراتشان بهره‌مند می‌شود که در این راه تشکیل هیئات اندیشه‌ورز بسیار اهمیت دارد چراکه تصمیم سازان عرصه فرهنگی با بدنه نخبگان جامعه متصل می‌شود.

خرد ورزان نخبه در بدنه جامعه حضور دارند

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان همچنین گفت: دومین هدف تشکیل هیئت‌های اندیشه‌ورز، رصد مسائل فرهنگی و اجتماعی است چراکه خردورزان نخبه در بدنه اجتماع هستند و می‌توانند از یکسو گوشی برای شنیدن مسائل مردم باشند و از سوی دیگر زبانی برای بازگو کردن آن‌ها به تصمیم سازان؛ لذا تشکیل هیئت‌های اندیشه‌ورز در این راستا اهمیت ویژه‌ای دارد.

شکری ضمن تأکید بر اینکه با تشکیل هیئت‌های اندیشه‌ورز می‌توان نقاط ضعف و قوت جامعه در مسائل مختلف فرهنگی، اجتماعی و ... را بررسی کرد، تأکید داشت: ارتباطات اجتماعی با مردم و حوزه‌های جمعیتی می‌تواند با تعامل نخبگان جامعه، مورد رصد قرار گیرد.

وی افزود: هدف دیگر تشکیل هیئات اندیشه‌ورز در استان، دریافت ایده‌های نو در راستای ترویج فرهنگ دینی و حتی در حوزه‌های مسائل اجتماعی و فضای مجازی محسوب می‌شود که این امر تنها با تعامل به‌خصوص با نخبگان جامعه استحصال می‌شود.

تشکیل هیئت‌های اندیشه ورز از جوانان

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان بیان کرد: هیئت اندیشه‌ورز که از نخبگان بخش‌های مختلف جامعه تشکیل می‌شود، نوعاً جوانان را شامل می‌شوند لذا این‌یک فرصتی است که بتوانیم در راستای ترویج فرهنگ دینی در بین نسل جوان جامعه موفقیت‌هایی را به دست آوریم.

شکری با بیان اینکه تأکید اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان برای تشکیل هیئت‌های مذهبی اندیشه‌ورز بر افراد زیر ۴۰ سال است، بیان کرد: فکر و ذهن جوانان بهترین ظرفیتی است که می‌توان در حوزه‌های مختلف از آن بهره برد، ما امروز نیازمند ایده‌های نوین برای به‌کارگیری ابزارهای به‌روز هستیم، امروز باید پذیرفت که روش‌های سنتی در معرض تهدید هستند و از طرفی باید آنچه صورت می‌گیرد، مطابق نیاز نسل جوان باشد که یک‌راه احقاق آن، استفاده از نخبگان جامعه محسوب می‌شود.

وی گفت: هیئت‌های اندیشه‌ورز که از نخبگان تشکیل می‌شود می‌توانند به‌صورت موردی در جامعه بر روی اقشار مختلف مانند جوانان اقدامات میدانی، پژوهشی را از طریق مصاحبه صورت دهند تا بتوانیم بهترین راه ترویج فرهنگ دینی را مطابق با نیاز جامعه شناسایی کنیم که در مرحله بعد نسبت به تبیین راهکارها اقدام ورزیم.