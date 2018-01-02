ملت ایران اجازه صحنه گردانی به فتنه گران نمی دهد

سید ناصر موسوی لارگانی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: باید افرادی که اعتراض به افزایش قیمت برخی از کالاها دارند صف خودشان را از اغتشاشگران جدا کنند و اجازه ندهند که از این اعتراض آنان نسبت به مسائل اقتصادی و بیکاری سوء استفاده شود.

وی ادامه داد: اکنون یک عده منافق که هدف آنها از ابتدای انقلاب تاکنون نابودی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بوده و بهترین عزیزان ما را در اول انقلاب به شهادت رساندند و در ترورهای کور دهه ۶۰ باعث به شهادت رسیدن افراد مظلوم شدند، وارد میدان شده اند.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی افزود: مردم اکنون نباید میدان دار این قضایا شوند و در حال حاضر کسانی که سالها برای ایجاد فتنه در ایران برنامه ریزی کرده بودند، می خواهند از این صحنه ها سوء استفاده و از آب گل آلود ماهی گیری کنند.

وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: مردم اگر اعتراضی به عملکرد شخص و یا گروهی یا انتقادی به تورم و اشتغال جوانان دارند باید این موضوع را از راه قانونی که قابل پیگیری است، دنبال کنند.

موسوی لارگانی ادامه داد: مردم باید مسائل خودشان را به گوش نمایندگان خود در مجلس شورای اسلامی برسانند و از آنها بخواهند صدای آنها را به گوش مسئولین برسانند و اکنون هم نمایندگان مصمم هستند تا اجازه افزایش قیمت حامل های انرژی و یا برخی از تصمیمات تورم زا را ندهند.

وی همچنین تصریح کرد: مردم اگر می خواهند تجمعی داشته باشند باید در جایی تجمع کنند که با مجوز و فضای مناسب باشد.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مردم باید مراقب حرکت های ضد انقلاب، منافقین و کسانی که دشمن قسم خورده انقلاب هستند، باشند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: از همان ساعات اولیه پیروزی انقلاب اسلامی دشمنان قسم خورده انقلاب شروع به مخالفت و مبارزه با نظام کردند و از همان ابتدا نقشه ها و برنامه ریزی هایی در لانه جاسوسی داشتند.

موسوی لارگانی ادامه داد: ملت ایران اگر سالها نیز در تنگنای اقتصادی باشند محال است دست از نظام بردارد. چنانچه در فتنه ۸۸ ملت با حضور در ۹ دی این موضوع را ثابت کرند و اکنون اجازه اینکه دشمنان شاد شود، را نخواهند داد.

وی تصریح کرد: اکنون نیز تعداد محدودی از فتنه گرانی که آمده اند تا از این صحنه سوء استفاده کنند با ملت ایران روبرو هستند و ملت با این فتنه گران مقابله خواهد کرد.