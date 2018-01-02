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۱۲ دی ۱۳۹۶، ۱۵:۰۳

با طرح جهش بانک ایران زمین:

برنده جایزه ویژه سفر به جام جهانی شوید

برنده جایزه ویژه سفر به جام جهانی شوید

بانک ایران زمین در راستای تقدیر از سپرده گذاران در این بانک اقدام به راه اندازی طرحی جذاب با جوایز بسیار ارزنده کرده است.

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی بانک ایران زمین، مشتریان در این بانک می‌توانند با افزایش امتیازات در باشگاه مشتریان بانک ایران زمین از طریق افتتاح حساب و یا افزایش موجودی در طرح جهش که از تاریخ ۱۶ دی لغایت ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ برگزار خواهد شد، جزو برندگان خوش شانس این جشنواره باشند.

مشتریان با شرکت در جشنواره جهش از جوایزی مانند سفر به جام جهانی روسیه، قرعه کشی خودرو، سفر به مشهد مقدس و کیش، لپ‌تاپ و صدها جایزه دیگر بهره‌مند شوند.

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۲۴۸۰۹ تماس حاصل فرمایید و یا به شعب بانک ایران زمین در سراسر کشور مراجعه کنید.

کد مطلب 4188985

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