آشوب در فرانسه/۱۰۰۰ خودرو به آتش کشیده شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، بر اساس بیانیه ای که وزارت کشور فرانسه صادر کرده یک هزار خودرو در ناآرامی های شب گذشته این کشور به آتش کشیده شد.

در بخشی از این بیانیه آمده است: همانگونه که در هر سال رخ می دهد، شاهد ناآرامی هایی در شب سال نو بودیم و یک هزار و ۳۱ خودرو به آتش کشیده شدند.

این تعداد از آمار خودروهایی که در روزهای آغازین ۲۰۱۲ که یک هزار و ۱۹۳ دستگاه و سال ۲۰۱۳ یک هزار و ۶۷ دستگاه بودند کمتر است اما از روزهای ابتدایی سال ۲۰۱۷ که در آن ۹۳۲ دستگاه خودرو به آتش کشیده شد بیشتر است.

در همین رابطه اعلام شد که به دنبال ناآرمی های شب گذشته پلیس فرانسه ۵۱۰ نفر را دستگیر کرده است.

ناآرامی های سال نو در فرانسه در حالی است که صبح امروز اعلام شد ۹۹ هزار نیروی امنیتی مامور تامین امنیت در شهرهای مختلف فرانسه در روزهای آغازین سال نو میلادی شده اند.