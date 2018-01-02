مسعود اطیابی سخنگوی شورایعالی تهیه کنندگان درباره تصمیم نهایی برای نمایش فیلم های سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر به خبرنگار مهر گفت: طی سال های گذشته تهیه کنندگان به خصوص اعضای شورایعالی تهیه کنندگان به دنبال این بودند تا تعداد نمایش فیلم ها در جشنواره فیلم فجر کاهش پیدا کند و تعداد صندلی ها به گونه ای در نظر گرفته شود که هم فیلم ها در جشنواره دیده شوند و هم تعداد نمایش ها به گونه ای باشد که فیلم ها در اکران عمومی آسیب نبینند.

وی بیان کرد: در این دوره مدیران جشنواره با کاهش تعداد اکران ها با شورایعالی تهیه کنندگان همراه هستند که از جمله شواهد آن کاهش فیلم ها و بخش‌های مختلف جشنواره و کاهش سالن های نمایش‌دهنده آثار است.

این تهیه کننده سینما با اشاره به جلساتی که با مدیران جشنواره فیلم فجر برگزار شده است، گفت: کاهش تعداد نمایش فیلم ها به جشنواره کمک می کند تا آثار بهتر دیده شوند و در کنار آن به اکران فیلم هایی که همزمان روی پرده سینما هستند، آسیبی وارد نشود.

وی ادامه داد: تعداد دقیق اکران فیلم ها در جشنواره هنوز مشخص نیست، اما شنیده ها حاکی از آن است که تعداد سالن سینماهای مردمی به ۱۶ عدد رسیده است و تعداد صندلی ها نیز بیشتر از ۶ هزار صندلی نخواهد بود.

سخنگوی شورایعالی تهیه کنندگان بیان کرد: در زمینه نمایش فیلم ها در شهرستان ها نیز باید بگویم که این امر طبق روال سابق دنبال می شود و با توجه به اینکه شهرستان ها بودجه ای برای پرداخت حق اکران به تهیه کنندگان ندارند، سازمان سینمایی پرداخت مبالغ مورد نظر را برعهده می‌گیرد.

اطیابی در پایان گفت: قرارداد نمایش فیلم های جشنواره در شهرستان ها هنوز منعقد نشده است.

عکس کنار خبر از ناصر جعفری است.