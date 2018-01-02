به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد عامری در نشست خبری که صبح امروز در خبرگزاری مهر و با موضوع بررسی و تحلیل اغتشاشات اخیر در برخی شهرها برگزار شد، با گرامیداشت سالروز حماسه ۹ دی اظهارداشت: در ۹ دی مردم با حضور مقتدرانه ای که داشتند، توانستند به ۸ ماه اغتشاش پایان دهند و نشان دهند که صاحبان اصلی این انقلاب مردم هستند. مسئولان نیز باید همیشه خادم مردم باشند.

وی ادامه داد: فتنه ۸۸ از جهاتی شبیه فعالیت هایی است که این چند روز در برخی شهرها شاهد آن هستیم. در سال ۸۸ دشمن در اغتشاشات دست داشت و عوامل داخلی نیز اغفال شده بودند. تلاش می کردند مشکلاتی را برای کشور ایجاد کنند، من معتقدم همان کسانی که فتنه ۸۸ را از خارج رهبری می کردند و به دنبال آسیب رساندن به ملت ایران بودند و در حوادث سوریه، عراق و لبنان از ایران شکست خورده بودند در چند روز اخیر قصد غائله و فتنه در کشور داشته اند.

دبیر کل جمعیت ایثارگران اظهار داشت: در حوادث اخیر اتفاق خوبی که رخ داد این بود که اپوزیسیونی در داخل کشور نداشتیم و تمام مسئولین قبلی و فعلی با این اغتشاشات مخالفت کردند که این رفتار را به فال نیک می گیریم.

عامری با تاکید بر اینکه باید فرامین رهبری را سرلوحه کار خود قرار دهیم اظهار داشت: همه مسئولان و مردم باید توجه کنند عواملی که موجب طمع بیگانگان برای ناامنی کشور شده است، از بین ببریم. دشمنان قبل از هر اقدامی فکر بسیاری می کنند و برنامه های مختلفی را طراحی می کنند که در ابتدای انقلاب با جنگ و کودتا آغاز شد و بعد از آن هم به همین شکل ادامه پیدا کرد. من معتقدم باید از عواملی که موجب طمع دشمن می شود، جلوگیری کنیم. یعنی عواملی که باعث می شود دشمن فکر کند اگر وارد کشور شد مردم با آنها همراهی می کنند را از بین ببریم.

وی با اشاره به اقدام منافقین در پایان جنگ تحمیلی و عملیات مرصاد گفت: منافقین فکر می کردند زمانی که از مرزها بگذرند مردم با آنها همراه می شوند و می توانند کشور را تصرف کنند، امروز نیز این تصور در میان منافقین و برخی کشورهای منطقه وجود دارد. اقدامات رجوی و رژیم آل سعود نشان می دهد که آنها دوباره برای ناامنی ایران طمع کرده اند.

دبیر کل جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی با بیان اینکه باید عواملی که موجب طمع دشمن می شود را شناسایی کنیم و آنها را از بین ببریم ادامه داد: چرا از ابتدای امسال تاکنون بر اساس آمار غیررسمی ۱۷۰۰ تجمع مردمی در قبال مسائل اقتصادی و بیکاری در کشور انجام شده است؟ مسئولین باید هر چه زودتر برای رسیدگی به این مسائل تصمیم جدی بگیرند و با برنامه ریزی به دنبال رفع این مشکلات باشند.

وی ادامه داد: دولت با وعده هایی که در دوران انتخابات داد نشان داد که به خوبی مشکلات مردم را شناخته است و اگر تنها همان وعده ها را دنبال کند یعنی حل مشکل بیکاری و توجه به نظر نخبگان بسیاری از مسائل و مشکلات مردم از بین می رود.

میزان تجمعات اخیر نسبت به سال های گذشته و برخی تجمعات مشابه افزایش داشته که این به دلیل مشکلات موجود است و نشان می دهد که ما به دنبال رفع آنها نبوده ایم و اگر همچنان این مسائل و مشکلات داخلی وجود داشته باشد این وضعیت هم در آینده ادامه خواهد داشت.

عامری تاکید کرد: این همه شرکت ها و موسسات تولیدی که در حال تعطیل شدن هستند چه شده اند؟ آیا بانکداری خود را اصلاح کرده ایم؟ بانک های ما در حال کارهای سرمایه گذاری هستند و از طرفی شاهدیم که مدیران دولتی ما به ترکیه امتیازاتی در بحث ورود البسه به ایران می دهند که اینها به علاوه برخی مسائل و مشکلات اقتصادی دیگر را باید به سرعت بررسی و برای رفع آنها چاره اندیشی کرد.

وی با بیان اینکه طرح های کلان کشور تقریبا تعطیل شده اند، بیان کرد: خوشبختانه مردم ما انقلاب را از خودشان می دانند و در واقع هم همینطور است و صاحبان اصلی انقلاب مردم هستند.

دبیرکل جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی تصریح کرد: مردم با وجود مشکلات اقتصادی صف خود را از کسانی که اصل انقلاب و نظام را قبول ندارند، جدا کرده اند.

عامری در عین حال به حاشیه ها و سوء استفاده های پیش آمده در برخی تجمع ها اشاره کرد و گفت: در تجمعات اخیر دیدیدم آقای ترامپ مانند روسای جمهور پیشین از اغتشاشگران حمایت کرد که این مساله نشان می دهد کسانی که در داخل مدعی بودند ترامپ و اوباما با یکدیگر متفاوت هستند، اشتباه می کردند.

وی اظهار داشت: اگر بخواهیم جلوی سوءاستفاده دشمنان از برخی موقعیت های داخلی ما در آینده گرفته شود، باید فکر اساسی جهت حل و فصل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم داشته باشیم.

دبیرکل جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه باید بودجه امسال را بررسی کنیم و ببینیم چند درصد آن با اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه تطابق دارد، بیان کرد: باید بررسی کنیم چند درصد بودجه عمرانی است و جهت توسعه زیرساخت ها و توسعه کشور در نظر گرفته شده است و از طرفی باید مسئولان با جدیت مسائلی همچون شفاف سازی و ویژه خواری را بررسی و با آنها برخورد کرده و اجازه دهند قوه قضاییه نسبت به این مسائل برخورد مناسب را داشته باشند.

عامری در بخش دیگری از این نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه راهکارهای کوتاه مدت و میان مدت برای حل مشکلات چیست، گفت: نقدینگی در اختیار مردم امروز ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان است. اگر دولت فقط ۱۰ درصد این نقدینگی را در پروژه های زودبازده هزینه کند مشکل برطرف می‌شود.

وی افزود: شرکت های دولتی که مصرف بالایی دارند جنس های خارجی مصرف نکنند. این کار سختی نیست. من نمی دانم چرا موادی که مصرف می‌شود از لوازم التحریر گرفته تا بقیه اقلام ساخته شده در داخل باید از خارج باشد.

عامری ادامه داد: دولت باید از ورود جنس های خارجی جلوگیری کند. ما نباید به کشوری بگوییم که جنس هایت را به ایران ارزان بفروش. این مسئله با مبانی اقتصاد مقاومتی همخوانی ندارد.

دبیرکل جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی در ادامه با اشاره به اعتراض مردم نسبت به تبعیض و فساد گفت: اگر مسئولین واقعا دیدند که نزدیکانشان در فساد دست دارند، از آنها حمایت نکنند و اجازه بدهند که قوه قضائیه برخورد جدی داشته باشد.

وی گفت: احساس عدم وجود فساد، صبر مردم را بیشتر می کند. اینکه من روی دولت تاکید می کنم و مجلس و قوه قضائیه را نام نمی برم چون اصل بودجه مملکت دست دولت است و بعد از مقام معظم رهبری، نفر دوم کشور، رئیس جمهور است. در عین حال من بقیه قوا را هم مد نظر دارم اما ریشه همه مسائل دست دولت است.

عامری با بیان اینکه دولت باید به شعارهایی که داده عمل کند، تصریح کرد: دولت باید مشکلات را در جلسات مختلف با علما و دانشگاهیان مطرح و با آنها مشورت کند. اگر با مجامع دانشگاهی و نخبگانی مشورت می کردیم و نظرات آنها را اعمال می کردیم، نباید بعد از ۵۰ سال از آغاز ساخت خودرو در کشورمان، همچنان مونتاژکار باشیم.