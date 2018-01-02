سعید فتاحی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اظهارات برانکو ایوانکوویچ سرمربی پرسپولیس در خصوص تعویق زمان بازی استقلال تهران و نفت آبادان در جام حذفی گفت: به صراحت می گویم برای تعیین زمان بازی ها منتظر نظر برانکو ایوانکوویچ و افشین پیروانی نیستم. برای تک تک تغییراتی که در زمان برگزاری بازی ها داشتیم دلیل محکم و قانع کننده ای داریم.

وی افزود: لطفا اگر قرار است انتقادی شود آگاهی داشته باشند و دلیل برخی تغییرات را بدانند و سپس اظهار نظر کنند. من منتظر نمی مانم صحبت های برانکو یا هر مربی دیگری را بشنوم و زمانبندی بازی ها را تعیین کنم.

مسئول کمیته مسابقات لیگ برتر افزود: تغییر زمان بازی استقلال و نفت آبادان با توجه به درخواست هر دو باشگاه و همچنین با توجه به اینکه تمام بازی ها تا هفته بیست و دوم لیگ برتر به خاطر شروع رقابت های پلی آف لیگ قهرمانان آسیا روزهای پنجشنبه و جمعه برگزار می شود، صورت گرفت. همانند فصل گذشته که تغییر این‌چنینی ایجاد کردیم، قرار شد بازی بین استقلال و نفت آبادان را نهم یا دهم بهمن برگزار کنیم.

مسئول کمیته مسابقات سازمان لیگ درباره اینکه مسئولان باشگاه پرسپولیس عنوان کرده اند به خاطر نوع ادبیات وی (چوب خط پرسپولیس پر شده است) از فتاحی شکایت می کنند، گفت: من این حرف را زدم چون کسی هستم که حکم محرومیت استقلال و پرسپولیس را به این باشگاه ها اعلام می کنم. دفعه آخر که استقلال محروم شد، گفتم که باتوجه به تعدد تخلفات احتمال محرومیت تماشاگرانشان وجود دارد. در مورد پرسپولیس هم همین موضوع را بیان کردم.