تخلف ۵ درصد قنادی های کشور/مصرف زیاد روغن پالم ایراد دارد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسن هاشمی در همایش شیرینی در زندگی سالم، اظهارداشت: امیدواریم کسانی که کام مردم را با حرف هایشان تلخ می کنند به صنف شما قنادان بپیوندند.

وی افزود: ۸۰ درصد راهکارهای پیشگیری از بیماری غیرواگیر در دست ما نیست و به طور مستقیم بر عهده مردم است. بنابراین خیلی مهم است که یک ارتباط منطقی با این افراد و صنف هایی که با سلامت مردم در ارتباطند، داشته باشیم.

هاشمی همچنین ادامه داد: اگر وضعیت جاده ها بهتر شود و فرهنگ سازی کنیم طبیعی است که مرگ و میر بر اثر سانحه کاهش پیدا کند و همچنین اگر عشق و محبت را در جامعه ترویج دهیم کاهش نزاع و جنگ را خواهیم داشت.

وزیر بهداشت گفت: در غذا نیز یکی از لذایذ زنده بودن توان خوردن و چشیدن غذاهاست و کسانی که دچار بیماری هستند بهتر می دانند چه نعمتی را از دست داده اند. تداوم این لذت در گرو دو چیز است، اول اینکه خود فرد رعایت کند و در حد کفایت بخورد و دوم در گرو غذایی است که در اختیار مردم قرار می دهیم.

وی اظهار کرد: در استفاده از شیرینی جات هر بشری از ابتدای زندگی تا پایان عمر دلش می خواهد خوراکی های شیرین مصرف کند. نمی توانیم به مردم بگوییم که شیرین نخورید اما مردم باید بدانند که مصرف شیرینی بیش از حد خطرناک است و باید به اندازه استفاده و تبلیغ شود.

هاشمی ادامه داد: حدود ۵۰ درصد از مردم در کشور اضافه وزن دارند. نمی توان به این افراد گفت شیرینی نخورید اما می توانیم به آنها توصیه کنیم که تحرک بیشتری داشته باشند تا کالری آن را بسوزانند.

وزیر بهداشت گفت: ۸۰ درصد مرگ و میر در کشور به دلیل بیماری های غیرواگیر است در گذشته مردم بر اثر حصبه و وبا جان خود را از دست می دادند ولی امروزه به دلیل تغییر در سبک زندگی دچار بیماری های غیرواگیر شده که منجر به مرگ آنها می شود. حدود ۵۰ درصد از این بیماری های غیرواگیر قابل پیشگیری هستند.

هاشمی گفت: در دولت روحانی به سلامت مردم توجه ویژه ای شده است. شورای عالی سلامت متشکل از رئیس جمهور و ۹ عضو هیات دولت هر شش ماه یک بار جلسه ای تشکیل می دهد و میزان مصرف نمک و شکر و چربی مردم را مورد بررسی قرار می دهد.

وی گفت: مصرف زیاد روغن پالم ایراد دارد این روغن انواع مختلفی دارد و نوعی از آن مضر است. برخی به دنبال گمراه کردن افکار عمومی هستند و می گویند روغن پالم بسیار مضر بوده و واردات آن افزایش داشته است. در صورتی که در شروع کار ما واردات روغن پالم سالانه ۷۵۰ هزار تن بوده و عوارض آن ۱۰ درصد بود اما امروزه واردات آن به ۴۵۰ هزار تن در سال رسیده و عوارض آن را به بالای ۳۰ درصد افزایش دادیم. اکنون آب معدنی های کشور را بر اساس کیفیت رتبه بندی کرده و در سایت سازمان غذا و دارو در دسترس عموم قرار دادیم. اگر در صنف شیرینی فروشان و دیگر صنوف هم این روش پیاده شود رقابت سلامت محوری ایجاد شده و در جهت بالا بردن کیفیت خود تلاش می کنند.

هاشمی افزود: مجموع قنادی های کشور ۸ هزار و ۳۰۰ واحد است، هزار و ۳۳ واحد قنادی در ایران داریم. از تعدادکل قنادی ها، ۱۵۹ واحد در کشور و ۹۷ واحد در تهران متخلف شناخته شدند که حدود ۵ درصد می شود. این ۵ درصد به دادگاه معرفی شده اند ولی ۹۵ درصد دیگر قنادی ها محصولات خوبی ارائه می دهند و اگر این ۹۵ درصد را نیز رتبه بندی کنیم شرایط بهتری ایجاد خواهد شد.

وی افزود: در ۹ استان از جمله تهران دفاتر خدمات بهداشت و محیط ایجاد شده است و بالغ بر ۵۰ درصد شیرینی فروشی ها با آن قرارداد بسته اند.

وزیر بهداش در پایان افزود: امروزه مردم به سلامتی شان توجه ویژه ای دارند و به این آگاهی رسیده اند که اگر شیرینی و غذای سالم تری می خواهند باید هزینه بیشتری بپردازند.