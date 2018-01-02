سرانه دانشجویی در دانشگاه فنی و حرفه ای باید دو برابر شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه فنی و حرفه ای، ابراهیم صالحی عمران وضعیت دانشگاه فنیوحرفهای به عنوان مجری رسمی آموزش مهارتی گفت: دانشگاه فنیوحرفهای حدود ۱۷۰ واحد در همه شهرها و استانها، ۱۳۰۰ کارگاه و حدود ۲۰۰ هزار دانشجو دارد و خوشبختانه به نوعی از بزرگترین دانشگاههای کشور هم محسوب میشود.
وی ادامه داد: ولی نیاز به سرمایهگذاری، بودجه و حمایت دارد. باید برنامههای درسی این دانشگاه را نو کرد، باید بر روی تربیت مربی و استادکار فعالیت کرد. در دنیا چیزی به اسم حرفهگرایی در آموزش عالی وجود دارد. این دانشگاه میتواند ماموریتگرا باشد کما اینکه الان هم هست.
سرپرست دانشگاه فنی و حرفه ای افزود: دستگاههای اداری میتوانند کمک کنند تا تکنسین را در جامعه گسترش بدهیم. در دنیا ۱۸ درصد تکنسین دارند ولی ما ۳ و ۴ درصد هم نداریم و اشکال عمده کشور ما است.
وی ادامه داد: سرانه هر دانشجو حدود ۲ و نیم میلیون تومان است اما اگر بخواهیم واقعا به آن درجه آرمانی برسیم باید این سرانه افزایش پیدا کند و حداقل باید دو برابر شود.
صالحی عمران افزود: ما از بودجه دولتی استفاده میکنیم و بخشی از درآمد خود را هم از درآمدهای اختصاصی به دست میآوریم. معمولا بودجه این دانشگاه بودجه کافی برای ۲۰۰ هزار دانشجو نیست. سرانه هر دانشجو حدود ۲ و نیم میلیون تومان است اما اگر بخواهیم واقعا به آن درجه آرمانی برسیم باید این سرانه افزایش پیدا کند و حداقل باید دو برابر شود.
وی ادامه داد: ما نیاز داریم با بسیاری از سازمانها و آموزشکدههایی که در دنیا در آموزش تکنسین تجربههای خوبی دارند ارتباط خوبی برقرار کنیم. باید مبادله استاد و دانشجو شکل بگیرد. باید به دنیای علم و فناوری برسیم، ما به این ارتباطات بینالمللی برای افزایش سطح کیفی آموزشها نیاز داریم.
سرپرست دانشگاه فنی و حرفه ای افزود: زمینههایی هم وجود دارد که بتوانیم جذب دانشجویی خارجی داشته باشیم، این اتفاق هم از لحاظ مالی و هم کیفی میتواند تاثیرگذار باشد. ارتباطات بینالمللی به ما همیشه کمک میکند تا خودمان را با دنیا مقایسه کنیم، سطح خودمان را در رتبهبندیها بالا ببریم. بینالمللیسازی آموزشهای مهارتی یک امر ضروری است.
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