به گزارش خبرنگار مهر، احمد رضا بحرینی ظهر سهشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طرح اکرام ایتام و محسنین به منظور رسیدگی به مشکلات ایتام و خانوارهای نیازمند در کمیته امداد اجرا میشود.
رئیس کمیته امداد خورموج گفت: همه ساله تعداد زیادی از هموطنان خیر و نیکوکار، با ثبت نام در این طرح به حمایت از ایتام و فرزندان محسنین میپردازند و به صورت ماهانه کمکهای خداپسندانه خود را به آنها اهدا میکنند.
وی با اشاره به این که طرح اکرام ایتام از جمله طرحهای مشارکتی موفق و فعال کمیته امداد است، افزود: هم اکنون ۴۲۴ حامی نیکوکار حمایت از ۴۳۵ فرزند یتیم و محسنین را بر عهده دارند که کمکهای نقدی و غیره نقدی خود را به آنها اهدا میکنند.
بحرینی با اعلام اینکه ۲۷۳ حامی، حمایت از ۱۳۱ یتیم را و ۱۵۱ حامی، حمایت از ۳۰۴ فرزند محسنین را بر عهده دارند، گفت: در ۹ ماهه امسال ۲۴۳ میلیون تومان به این ایتام و فرزندان محسنین کمک شده است که سهم ایتام ۱۵۷ میلیون تومان و سهم محسنین ۸۶ میلیون تومان بوده است.
رئیس کمیته امداد خورموج ضمن تقدیر و تشکر از نیکوکاران و حامیان بیان کرد: بسیاری از حامیان علاوه بر پرداخت کمکهای نقدی، از طریق کمکهای کالایی شامل، تأمین سبد غذایی، پوشاک و جهیزیه و رفع مشکلات درمانی، تحصیلی، مسکن، فرهنگی و آموزشی، فرزندان معنوی خود را حمایت میکنند.
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