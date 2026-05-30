محمد تقی جلالی در گفت وگو با خبرنگار مهر افزود: حامیان طرح‌های حمایت از فرزندان ایتام و محسنین در شهرستان بهشهر طی سال جاری بیش از ۱۴ میلیارد و ۱۲ میلیون تومان کمک نقدی و غیرنقدی به فرزندان معنوی خود اختصاص داده‌اند.

رئیس کمیته امداد شهرستان بهشهرگفت: این مساعدت‌ها نسبت به مدت مشابه سال قبل در این شهرستان ۲۶ درصد رشد داشته که نشان‌دهنده استقبال گسترده خیران از طرح‌های اکرام است.

وی با اشاره به اینکه حامیان از طریق شماره کارت اختصاصی، وجوه خود را مستقیماً به حساب فرزندان معنوی واریز می‌کنند، افزود: هم‌اکنون ۱۴۷ فرزند طرح اکرام ایتام و ۸۲۶ فرزند طرح محسنین (غیر یتیم) زیرپوشش کمیته امداد بهشهر هستند که توسط بیش از پنج هزار و ۹۰۰ حامی حمایت می‌شوند.

جلالی با تأکید بر نقش فناوری‌های نوین در جذب حامیان، تصریح کرد: نیکوکاران در تمام ایام سال می‌توانند بدون نیاز به مراجعه حضوری، با مراجعه به سامانه ekram.emdad.ir یا تماس با شماره ۰۱۱۳۴۵۲۲۱۹۷ نسبت به ثبت‌نام و حمایت از فرزندان تحت پوشش اقدام کنند.

گفتنی است، در حال حاضر سه هزار و ۷۵۰ خانوار در شهرستان بهشهر از خدمات کمیته امداد بهره‌مند هستند.