حراست باید پاسخگو، قانونمدار و حافظ حقوق کارکنان باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مرکز حراست آموزش و پرورش در نشست استودیو الفبا گفت: ما قبل از اینکه حراست باشیم، معلم هستیم و رسالت معلمی خود را در هر بخشی که باشیم، سعی می کنیم انجام دهیم و این نشست بر اساس انجام رسالت معلمی بوده است.

محمد حسین کفراشی وظایف حراست ها را به چهار بخش تقسیم کرد و اظهار کرد: اولین بخش، حفاظت از پرسنل است که بتوانیم از پرسنل در برابر آسیب ها و صدمات محافظت کنیم. در بخش دوم حفاظت فیزیکی است. حفاظت فیزیکی تمامی اماکن و ساختمان های آموزش و پرورش بر عهده حراست است که بیش از ۱۰۵ هزار فضای آموزشی در سراسر کشور و ادارات را شامل می شود. بخش سوم، حوزه فن آوری اطلاعات است. بخش بزرگی از اطلاعات بیش از ۱۳میلیون دانش آموز و یک میلیون معلم در سامانه های اطلاعاتی ما موجود هست و وظایف حفاظت این اطلاعات و داده ها چه از طریق شرکت هایی که این خدمات را ارائه می دهند و تاییدیه نرم افزارهایی که استفاده می شود و تاییدیه کیفی، امنیتی آن ها را برعهده داریم. بخش چهارم، حفاظت اسناد است که در این حوزه مراقبت در اسناد طبقه‌بندی شده و سایر مدارک مکتوب را برعهده داریم و یا از جعل این مدارک جلوگیری کنیم مانند جلوگیری از جعل مدارک تحصیلی و همکاری با پلیس فتا و نیروی انتظامی در خصوص پیشگیری از جعل اسناد مرتبط با آموزش و پرورش.

وی با بیان اینکه تمامی این بخش ها در حراست برای ما مهم هست، اما مهمترین بخش برای ما، نیروی انسانی به عنوان سرمایه اصلی آموزش و پرورش و نظام هست، بیان کرد: ما موظف هستیم فضایی ایجاد کنیم که معلمان در آرامش و آسایش باشند تا بتوانند در محیط مدرسه وظیفه تعلیم و تربیت را انجام دهند. اگر ما آرامش و امنیت روانی را از معلم بگیریم، و اضطراب و استرس برای معلم بوجود آوریم، معلم ما نمی تواند از توانمندی ها و قابلیت های خود در کلاس درس استفاده کند. ما موظف هستیم فضایی را برای معلم ایجاد کنیم که معلم بتواند با فراغ خاطر از تمام توانمندی های خود در کلاس درس استفاده کند.

رئیس مرکز حراست آموزش و پرورش ادامه داد: معلمان نجیب و دلسوز و علاقمند به نظام هستند و کمترین موارد را میان معلمان داشته ایم که صدمه ای بخواهند به نظام بزنند و با این نگاه، لازم است با معلمان نجیب و دلسوزمان، محترمانه و توام با کرامت برخورد کنیم، و فضای امن برای آنها ایجاد و اجازه دهیم معلم ما با شجاعت حرفش را بزند. ما حراستی می خواهیم که معلم را به این نتیجه برساند که حراست را دلسوز خودش بداند و اگر مشکلی دارد درهای حراست را به روی خودش باز ببیند و مسئولان حراست را در دسترس داشته باشد تا بتواند اولین جایی که برای بیان مشکلاتش مراجعه می کند حراست باشد و اطمینان داشته باشد که حراست جایی هست که می تواند مشکلاتش را حل کرده و مطالباتش را پیگیری کند و در رسیدن به آن مطالبات کمکش می کند.

حراست باید پاسخگو، قانونمدار، حافظ حقوق و کرامت کارکنان باشد

کفراشی در ادامه گفت: سعی این است که مبنای کار قانون باشد و در همایش حراست ها که در تهران برگزار باشد این پایبندی به قانون را تاکید کردیم و این شعار را مشخص کردیم که حراست باید پاسخگو، قانونمدار، حافظ حقوق و کرامت کارکنان باشد. دوستان ما در حراست باید در بین دانش آموزان و معلمان باشند و بتوانند شرایط و مشکلات و دغدغه های معلمان را بدانند و به مدرسه بروند با معلمان و شورای دبیران ارتباط برقرار کنند و اگر معلمان کارهای خوبی در مدرسه انجام می دهند مانند کار های آموزشی و پرورشی، پیش قدم برای تشویق این افراد شوند. حراست نبایست فقط دنبال مسایل منفی باشد و در حین مواظبت از سرمایه ها، اما فضای تشویق و ترغیب به کار را هم ایجاد کند و نبایست این فکر در میان معلمان باشد که حراست فقط به دنبال پیدا کردن نقاظ ضعف هست.

وی در پاسخ به سوالی درباره استانداردهای حراست اظهار کرد: حراست بر اساس قانون، حفاظت از موارد سیاسی و امنیتی را برعهده دارد. اگر موارد اخلاقی یا مالی منجر به موارد سیاسی و امنیتی شود حراست ورود پیدا می کند و در غیر این موارد حراست وارد نمی شود. در صورتیکه معلمی خلافی انجام دهد وظیفه ما نیست ورود پیدا کنیم این وظیفه حوزه ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات یا رسیدگی به تخلفات اداری هست. مگر اینکه این مساله موجب جریحه دار شدن افکار عمومی، یا زیر سوال رفتن مسایل امنیتی و یا صدمه به مسایل سیاسی اجتماعی جامعه شود. از این بابت استانداردهای ما مشخص است. ما مسئول تعیین شرایط و ضوابط تصدی پست های اداری کارکنان نیستیم و آن را بخش دیگری انجام می دهد.

وظیفه اصلی اردوها بر عهده معاونت پرورشی است

وی همچنین در پاسخ به پرسشی دیگر در مورد اردوهای دانش آموزی گفت: که وظیفه اصلی اردوها بر عهده معاونت پرورشی است و حفاظت از اردوها در شرح وظایف ما نیست و اگر تخلفی که از نظر قانونی مرتبط به ما باشد ورود پیدا می کنیم.

کفراشی همچنین در بحث نفوذ فرهنگی اشاره کرد و بیان کرد: این مبحث یکی از مسایل جدی ما است که با توجه به نگرانی‌های مقام معظم رهبری به آن می پردازیم. ما به این مساله بسیار دقت می کنیم و به بررسی فضا می پردازیم. اما معلمان ما افراد دلسوزی هستند و این دقت نظر را دارند و اگر موردی اتفاق بیافتد اقدامات لازم صورت می گیرد. ممکن است گروه های الحادی و فرقه ها تلاش هایی داشته باشند اما تمام این فعالیت ها را تحت نظر داریم و عکس‌العمل مناسب را انجام می دهیم. همچنین همکاران ما به این مسایل آگاه هستند و از طریق بخشنامه ها و جلسات آگاهی های لازم را در اختیار همکارانمان قرار می دهیم.

وی در مورد حوزه آسیب های اجتماعی بیان کرد: ما در اطراف فضای مدارس موارد تخلفی صورت گیرد که باعث آسیب رسیدن به دانش آموزان مان شود با هماهنگی سایر نهادهای امنیتی ورود پیدا کرده و مانع این تخلفات می شویم.

همچنین کفراشی درباره نبود کرسی های آزاد اندیشی در دانشگاه فرهنگیان که مورد نظر فرمایش مقام معظم رهبری است و برخی برخوردهای سختگیرانه در دانشگاه فرهنگیان نسبت به دانشجویان افزود: حراست دانشگاه فرهنگیان یکی از واحدهای تابعه ما هست و وظیفه اجرای برنامه های ما را دارد. دانشگاه فرهنگیان وظیفه تربیت معلمانی را بر عهده دارد که این معلم ها وظیفه تربیت دانش آموزان را دارند. دانشجویان ما در این دانشگاه نبایست آسیب ببینند و صدمه بخورند و بایست صحبت های آنان شنیده شود و از تشکل های قانونی آنان حمایت گردد، نبایست با آنها تند برخورد شود و حراست سنگ صبور این دانشجویان باشد. به مدیریت جدید حراست دانشگاه فرهنگیان این تاکیدات و نگرش ها را منتقل کرده ایم و در صدد ایجاد فضای مناسب برای دانشجویان وفعالیت‌های فوق برنامه آنان هستیم. بنا را بر این بگذاریم که نظام به این افراد اعتماد کرده و آنان را برای معلمی پذیرفته و نباید با سخت گیری ها موجبات دلخوری و دلسردی دانشجویان را فراهم آوریم.

اولویت اول در شبکه های مجازی با شبکه های داخلی است

کفراشی درباره استفاده از شبکه های مجازی افزود: بخشنامه ای که ارسال کردیم مطابق بخشنامه قوه قضاییه بوده است و اولویت اول در شبکه های مجازی با شبکه های داخلی است اما در مواردی که همکاران ما گروه هایی برای خود درست می کنند و در آن گفتگوهای دوستانه خود را پیگیری می کنند، حساسیتی نداریم اما در گروه های فضای مجازی نبایست اسناد و مدارک محرمانه دولتی گذاشته شود و یا با عنوان اداری باشد.

وی در پایان گفت: همچنین رییس مرکز حراست درباره حمایت از فعالیت‌های صنفی و سیاسی معلمان افزودکه در مورد تجمعات معلمان به همکارانمان گفته ایم با این دید نگاه شود که معلمان مطالباتی دارند و بدنبال ساختار شکنی و هنجار شکنی نیستند و سعی کنید شما پل ارتباطی با مسئولان ذیربط باشید و فضای گفتمانی بین معلمان و مسئولان مربوطه ایجاد کنید. در همین راستا بارها چنین جلساتی بین همکارانمان و مسئولین مربوطه انجام گرفته است. کسانی که اعتراضی دارند، همکاران ما هستند و اگر این ها آسیب ببینند ما هم آسیب خواهیم دید و سعی کرده ایم فضایی را بوجود آوریم تا به معلمان کمک کنیم و نظرات آنها را به مسئولان بالادستی انعکاس دهیم و هر جایی که حق گفته‌اند، سعی کرده ایم دفاع کنیم و مانع آسیب به معلمان شویم و حرمت و عزت و آبروی همکارانمان را سعی کرده‌ایم، حفظ کنیم.