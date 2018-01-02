راهپیمایی مردم بیرجند در محکومیت هنجارشکنی اخیر برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی در پی موج سواری عناصر معاند و خارج نشین بر مطالبات مردم و هنجار شکنی ها و توهین به مقدسات، اطلاعیه فراخوان عمومی صادر کرد.

در این اطلاعیه آمده است: متاسفانه اتفاقاتی در کشور در حال رخ دادن است و با استفاده از احساسات پاک مردم موج سواری می شود و دشمنان همیشگی اسلام و ایران، در رأس آنان آمریکا جنایت پیشه، اسرائیل کودک کش و خون آشام، عربستان خبیث و سایر مستکبرین عالم حمایت های و هدایت های همه جانبه و بی دریغ خویش را از این ناآرامی ها و آشفتگی ها شروع نموده اند که این نشان از پشت پرده ای وسیع در این خصوص بوده و باید با لحظه شناسی و حضور به موقع مردم در صحنه خنثی گردد و مسئولین نیز با تدبیر و تمام توان سعی در حل مشکلات مردم داشته باشند تا اجازه سوء استفاده به دشمنان داده نشود.

مردم بصیر، دین مدار و ولایتمدار استان خراسان جنوبی همراه با سایر هموطنان در پاسخ به آشوب‌های کور چند شب گذشته، همچون سیلی خروشان برای خلق تابلوی زیبای همدلی، عزت و وحدت ملی در مسیر حفظ نظام و انقلاب و حمایت از ولایت به صحنه خواهند آمد تا این بار هم تجلی شور و شعور همیشگی شان را به جهانیان نشان دهند.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان با اشاره به توطئه جدید آمریکایی- صهیونیستی در توهین به مقدسات و تحمیل خسارت‌های جانی و مالی، از عموم مردم انقلابی و همیشه در صحنه خراسان جنوبی دعوت کرد تا در راهپیمایی روز پنج شنبه ۱۴ دی ماه ساعت ۰۹:۳۰ صبح که از میدان شهدا به سمت میدان ابوذر برگزار می گردد حضور یافته و تجدید میثاقی دوباره با آرمان های امام، انقلاب و رهبری نمایند و باری دیگر با حضور منسجم و انقلابی خویش جواب ساختارشکنان و دشمنان داخلی و خارجی را داده و تودهنی محکمی به سران آمریکا، رژیم صهیونیستی، انگلیس، عربستان، سلطنت طلبان و استکبار جهانی بزنند و به جهانیان نشان دهند که علی رغم مشکلات اقتصادی که در زندگی آنان وجود دارد تا پای جان و تا آخرین قطره خون در حفظ و پاسداشت قران، اسلام، نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و شهدا خواهند ایستاد.