«آخر بازی»آمریکا/مردم خود را از صف پول عربی و ایده غربی جدا کردند

خبرگزاری مهر - گروه سیاست: مردم این روزها از اقتصاد کشور گله مند هستند آنها معتقدند که دولت در عمل به وعده‌های خود از جمله رفع فقر و مبارزه با گرانی کاری از پیش نبرده است. موضوع مالباختگان موسسات مالی و اعتباری از یک طرف و افزایش قیمت بی سابقه ارز از سویی دیگر فشارهای اقتصادی را به مردم افزون کرده بود. خبر گرانی سوخت و حذف ۳۰ میلیون یارانه بگیر در بودجه ۹۷ هم بنزینی بود بر آتش مشکلات تا تجمعات مردمی تبدیل به آشوب های خیابانی شود.

مردم مطالبه به حقی دارند و برای شنیده شدن آن مسیرهای مختلفی را دنبال می‌کنند که تجمع کردن هم یکی از این راه‌هاست. نیروی نظامی و انتظامی نیز با سعه صدر این مدت سعی کردند امنیت این تجمعات را حفظ کنند تا با آرامش چنین تجمعاتی به پایان برسد. مانند تجمعات زیادی که در این چند ماه توسط مالباختگان موسسات مالی و اعتباری مقابل نهادها و دستگاه های مختلف برگزار می شد.

فاصله اعتراض تا اغتشاش

حالا این اعتراضات که قرار بود صدای مردم را به مسئولان برساند به صحنه سوءاستفاده جریان‌های ضدانقلاب تبدیل شده و تندترین شعارها علیه کشور، انقلاب و مسوولان نظام در آن سر داده می شود. بیراه نیست که گفته شود اقداماتی از جنس آنچه این روزها در برخی شهرستان ها رخ داده، قصد دارد فضا را به‌سمتی پیش ببرد که اولین قربانی آن همچنان مطالبات اقتصادی مردم خواهد بود.

اما چرا فاصله اعتراض تا اغتشاش به دو روز هم نرسید. چرا مطالبات اقتصادی مردم منحرف شد و به آشوب طلبی و هرج و مرج سوق پیدا کرد؟

صحن گردان اصلی

حسن روحانی رئیس جمهور درباره صحنه گردان اصلی این اغتشاشات اینگونه گفته است که « هیچ‌کس تردید ندارد که ایران در مبارزه با تروریسم در منطقه، نقش مهم و اساسی داشته است. امروز هم برای صلح، آینده سوریه، ثبات بیشتر عراق، ثبات بیشتر در لبنان و برای دفاع از مظلومین، همه جا ایران نقش مثبت دارد. این مجموعه، دشمن ما را عصبانی کرد، وحدت ما تیری بود بر چشم آنها، پیشرفت ما برای آنها غیرقابل تحمل بود، موفقیت ما در دنیای سیاست و در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی برای آنها غیرقابل تحمل بود. موفقیت ما در منطقه برای آنها غیر قابل تحمل بود. شما می‌خواهید آنها انتقام نگیرند؟ شما می‌خواهید یک عده افراد را تحریک نکنند؟ ما می‌بایستی خودمان را برای این داستان آماده می‌کردیم. آنها به زبان و صراحت گفتند که ما این مشکل را به تهران می‌کشانیم و به زبان تصریح کردند نه اینکه تحلیل ما باشد. »

چه کسی می خواست میدان جنگ را به ایران بکشاند؟

اما این نشانه رئیس جمهور به گفته های ملک سلمان ولیعهد بی تجربه و ناپخته سعودی بر می گردد؛ او که این روزها برای رسیدن به قدرت بسیاری از شاهزاده های سعودی را زندانی کرده است. بن سلمان که بلندپروازی های زیادی برای رسیدن به رویاها و آرزوهای خود دارد، اردیبشهت ماه همزمان با ایام انتخابات ریاست جمهوری گفته بود :« هدف اصلی نظام ایران رسیدن به قبله مسلمانان است. ما منتظر نمی‌مانیم که عربستان میدان جنگ شود، بلکه تلاش می‌کنیم نبرد را به درون ایران بکشانیم. » او همچنین، مدعی شد: «فکر افراط‌گرای ایران مانع گفت‌وگو با تهران است. »

در حالی که هنوز واکنش رسمی از سوی مقامات دیگر کشورها منتشر نشده بود اما رسانه‌ها و فعالان خبری برخی کشورهای عربی از جمله عربستان سعودی، از وقوع این اغتشاشات ابراز خرسندی کرده و خواستار حمایت از آن شدند. سعودی‌ها با هشتگ «#انتقال_جنگ_به_داخل_ایران» و انتشار ویدئویی که بن سلمان از انتقال جنگ به داخل ایران می‌گوید، از اعتراضات داخلی ایران هم راستا با صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها حمایت کردند.

عربستان در صدر توئیت کنندگان #تظاهرات_سراسری

هشتگ «تظاهرات سراسری» یکی از پرتوئیت‌ترین هشتگ‌هایی است که در روزهای اخیر با آن مردم را برای حضورهای ساختارشکنانه در تظاهرات دعوت می‌کنند. با نگاهی به سایت ترند مَپ آمار بسیار جالبی به دست می‌آید. ۲۷ درصد کسانی که با این هشتگ توئیت کرده‌اند، از مکانی در عربستان سعودی است این آمار که توئیتر در اختیار همه کاربران قرار داده است، نشان می‌دهد که از مجموع توئیت‌ها با هشتگ تظاهرات سراسری، «فقط ۲۶ درصد» از داخل ایران توئیت منتشر شده و «۷۴ درصد» توئیت‌ها با این هشتگ، از خارج از ایران توئیت شده است و عربستان سعودی نیز رتبه اول را در کشورهای خارج از ایران دارد.

اما کشور عقب افتاده و قبیله ای مانند عربستان که تاکنون حتی رنگ انتخابات به خود ندیده است و در رویارویی های منطقه ای، بارها از ایران و محور مقاومت شکست خورده است خود به تنهایی هرگز نمی تواند برای ایران مشکلی ایجاد کند و در این راه هم پیمانانی دارد. همان هایی که همواره منتظر فرصت و رخنه برای ضربه‌زدن به ملت ایران هستند.

ترامپ: مردم ایران گرسنه هستند

در سوءاستفاده اجانب از این اعتراض‌ها همین بس که دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا از تعدادی که قصد برهم زدن آرامش کشور را داشته، حمایت کرده و در توییتی نوشت: ایران با وجود توافق وحشتناکی که با دولت اوباما حاصل کرد، در حال شکست خوردن در تمام سطوح است. جمعیت زیادی از مردم ایران سال‌هاست که هدف سرکوب قرار گرفته‌اند. آنها برای غذا و آزادی گرسنه هستند. علاوه بر حقوق بشر، ثروت آنها نیز در حال غارت شدن است. اکنون زمان تغییر است.» جمله ای که حتی مورد انتقاد و تمسخر سناتورهای آمریکایی هم قرار گرفت.

خبری خوب از خاورمیانه!

تنها یک روز از اعتراض ها نگذشته بود که «برد شرمن» نماینده صهیونیست مجلس نمایندگان آمریکا و بانی تمامی تحریم‌های ضد ایرانی کنگره در ۲۰ سال گذشته، با ذوق زدگی تمام از اغتشاشات ایران حمایت کرد و در توئیتر خود نوشت: «خبری خوب از خاورمیانه؛ ایرانیان شجاع برای اعتراض به دولت از جمله ماجراجویی‌های آن در سوریه و یمن، به خیابان‌ها آمده‌اند! »

وزارت خارجه آمریکا هم در بیانیه‌ای شدیداللحن با تکرار مجدد ادعاهای چند ماه پیش دونالد ترامپ علیه ایران، مدعی شده صادرات اصلی ایران، «خشونت، خونریزی و هرج و مرج است». واشنگتن همچنین از «تمامی ملت‌ها» خواسته «علناً» از مردم ایران حمایت کنند.

پس از اینها اما خود رییس‌جمهور آمریکا به میدان آمد و در حمایت از مردم ایران و اعتراض مسالمت‌آمیز توئیت زد! او که ۷۸ روز پیش همین مردم را «شیطان»، «سرکش» و «تروریست» توصیف کرده بود، در توئیتر خود نوشت: «گزارش‌های زیادی از تظاهرات‌های مسالمت‌آمیز شهروندان ایران که از فساد رژیم و هدر دادن ثروت این کشور برای تأمین منابع مالی تروریسم در خارج این کشور خسته شده‌اند، وجود دارد. دولت ایران باید به حقوق مردم خود از جمله حق ابراز عقایدشان احترام بگذارد. جهان نظاره‌گر است».

«آخر بازی»

البته تیلرسون وزیر خارجه آمریکا چندین ماه زودتر از ترامپ با رونمایی از گزینه «آخر بازی»، از سیاست جدید ایالت متحده در برابر ایران پرده برداشته بود و بعید نیست این تظاهرات نیز بخشی از همان سیاست‌ها وتوطئه‌های دشمنان باشد. وزیر امور خارجه آمریکا در سفر خود به دهلی نو در نشست خبری‌ با «سوشما سواراج» همتای هندی خود در موضع‌گیری کم‌سابقه‌ای، صراحتاً از سیاست ایالات‌متحده برای تغییر رژیم در ایران سخن گفت. وی در حالی که طی سال‌های اخیر تحریم‌های کشورش زندگی عادی مردم ایران را هدف قرار داده است، مدعی شد: «قصد آمریکا این است که با وضع تحریم‌ها به مردم ایران کمک کند تا بتوانند کنترل حکومت خود را به‌دست گیرند. »

«تیلرسون در تشریح سیاست جدید آمریکا در قبال ایران گفته بود: «با درنظر گرفتن سیاست اخیر آمریکا در قبال ایران، فکر می‌کنم چند نکته را باید مدنظر قرار داد. به‌طوری که می‌دانید این سیاست بر سه اصل مهم استوار است. نخست مربوط به برنامه اقدام هسته‌ای [برجام] است. دوم ستون مهم این سیاست با این وجود، برخورد با دیگر اقدامات بی‌ثبات‌کننده ایران -از جمله برنامه موشک‌های بالستیک، صادرات اسلحه به سازمان‌های تروریستی و صدور ثبات‌زدای ستیزه‌جویان خارجی در انقلاب یمن، سوریه و دیگر نقاط- است. سومین ستون که زیاد درباره آن صحبت نشده، همزمان حمایت از صداهای میانه‌رو درون ایران است که می‌دانیم احساسات و ارزش‌های نیرومندی درون این کشور وجود دارند که خواهان تقویت آنیم به‌طوری که روزی مردم ایران بتوانند کنترل حکومت خود را به‌دست گیرند. »

تیلرسون: تغییر مسالمت‌آمیز رژیم‌ ایران هدف آمریکا است

او همچنین در چهاردهم ژوئن (بیست‌وچهارم خرداد) سال جاری در برابر کمیته امورخارجی مجلس نمایندگان آمریکا گفته بود: «سیاست ما در قبال ایران پس زدن این هژمونی، مهار توانایی آنها برای ساخت سلاح هسته‌ای و تلاش برای حمایت از عناصری در داخل ایران است که نهایتاً به تغییر مسالمت‌آمیز رژیم‌ آن منجر می‌شود. »

تیلرسون پانزدهم ماه اکتبر (بیست‌وسوم مهر) نیز در مصاحبه با شبکه خبری سی‌ان‌ان آمریکا بار دیگر از تلاش کاخ‌سفید برای براندازی جمهوری اسلامی ایران صحبت کرد و گفت: «این آخر بازی است، اما این بازی‌ای طولانی است و ما این را درک می‌کنیم. »

ادعای تغییر حکومت ایران از زبان مقامات آمریکایی و عربستانی در حالی مطرح می‌شود که در عرف بین المللی و دیپلماسی عمومی، کمتر دیده شده که یک مقام رسمی در قبال یک کشور چنین اظهارات بی پروایی را داشته باشد؛ اما حالا به نظر می‌رسد، دشمنان این روزها بی پروا سیاست خود در قبال جمهوری اسلامی ایران را رو می‌کنند. اقدامی که متناقض با تمامی قواعد حقوق بین الملل است.

مردم صف خود را جدا کردند

همین اقدامات و اعلام مواضع مقامات غربی و برخی کشورهای عربی بهترین سند برای سخنان روز گذشته رهبر معظم انقلاب است که با اشاره به حوادث اخیر در کشور بیان داشتند: «در قضایای چند روز اخیر، دشمنان ایران با ابزارهای گوناگونِ در اختیارشان از جمله پول، سلاح، سیاست و دستگاه امنیتی هم‌پیمان شدند تا برای نظام اسلامی مشکل ایجاد کنند.»

اما با همه این تلاش ها، گزارش‌های میدانی از شهرهای مختلف کشور نشان می‌دهد که مردم خط خود را از کسانی که مورد توجه خارج‌نشینان قرار گرفته‌اند، جدا کرده و بسیاری از مردم که نسبت به وضعیت گرانی‌، بیکاری و رکود معترض بودند با مشاهده شعارهای سیاسی و براندازانه و اقدامات آشوبگرانه در این تجمعات، ترجیح داده اند که با شعاردهندگان همراه نشوند و مطالبات خود را از طریق صحیحش دنبال کنند.

همچنانکه ملت بزرگ ایران اسلامی از صبح امروز با حضور در راهپیمایی ضمن اعلام برائت از آشوب‌گران، ۹ دی دیگری آفریدند تا بار دیگر ثابت کنند مشکلات اقتصادی تأثیری بر ولایتمداری مردم ایران و دفاع آنها از انقلاب‌شان نخواهد گذاشت. راهپیمایان با شعارهایی همچون «مرگ بر آمریکا» «مرگ بر اسرائیل»، «مرگ بر فتنه‌گر» و ... از آشوبگران برائت جسته و بار دیگر با انقلاب و ولایت تجدید میثاق کردند.