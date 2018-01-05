هوشنگ نصیرزاده مدیرعامل باشگاه گسترش فولاد تبریز در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن ابراز رضایت از وضعیت فعلی تیم فوتبال این باشگاه در لیگ برتر و امید به کسب نتایج و موقعیت بهتر در هفته های آینده، به پرسش هایی در رابطه با جذب بازیکن خارجی، پیوستن جلال چراغ پور به کادر فنی این تیم، پرونده مالی لوکا بوناچیچ و ... پاسخ داد.

* خبرگزاری مهر: جذب بازیکن خارجی یکی از برنامه هایی بود که در دستور کار باشگاه گسترش فولاد قرار داشت. اجرای این برنامه به کجا رسیده است؟

- هوشنگ نصیرزاده: برخلاف برنامه ای که در نظر داشتیم، جذب بازیکن خارجی برای گسترش فولاد منتفی شده است، چرا که سرمربی تیم (فیروز کریمی) اعتقادی به بازیکنان خارجی ندارد و ترجیح می دهد با بازیکنان داخلی، لیگ برتر را دنبال کند.

* دلیل این موضوع و اینکه سرمربی تیم اعتقادی به بازیکن خارجی ندارد، چیست؟

- فیروز کریمی معتقد است که بازیکنان خارجی دستور و در کل صحبت های کادر فنی را خیلی دیر متوجه می شوند. کریمی می گوید آنها (بازیکنان خارجی) کارهای روحی، روانی و فنی که من می خواهم و بیان می کنم را نمی توانند به خوبی دریافت کنند.

* با این اوصاف احتمالا باید گزینه داخلی جدیدی به ترکیب گسترش فولاد اضافه شود؟

- در حال حاضر در فصل نقل و انتقالات زمستانی هستیم، معمولا در این تیم بازیکن خوب تا آن اندازه که بتوان برای جذب وی اقدام و سرمایه گذاری کرد، کم است، چون غالب بازیکنان در فصل نقل و انتقال تابستانی تیم خود را پیدا کرده اند. اگر هم در این مقطع زمانی بازیکنی باشد، یا جزو آن دسته بازیکنانی هستند که با مربیانشان اختلاف دارند، یا اینکه اصلا در شرایط مسابقه نیستند، چون در نیم فصل بازی نکرده اند؛ این بازیکنان خیلی به کار نمی آیند.

* یعنی قرار نیست بازیکن جدیدی حتی از میان گزینه های داخلی به ترکیب گسترش فولاد اضافه شود؟

- برای تقویت ترکیب تیم باید بازیکن جذب کنیم البته فقط در پست مهاجم نیرو می خواهم، یکی دو گزینه را هم مدنظر داریم اما اگر صحبتی در رابطه با آنها داشته باشم و نامشان را ببرم، آسیب زننده خواهد شد، پس ترجیح می دهم تا زمان نهایی شدن موضوع، صحبتی نداشته باشم.

* یکی از صحبت های مطرح شده طی روزهای گذشته در رابطه با جلال چراغپور و اضافه شدن این مربی به کادر فنی گسترش فولاد بود، این موضوع به کجا رسیده است؟

- جذب این مربی هم در برنامه مدیریتی باشگاه است، چراغپور یک آدم علمی است و به عنوان نیرویی که در شرایط بحرانی بتواند کمک حال کادر فنی و بازیکنان باشد، مناسب است. البته فیروز کریمی هم جزو مربیان کاربلد و علمی است اما چراغپور با ویژگی هایی که دارد، می تواند گزینه خوبی برای تقویت کادر فنی ما باشد.

*صحبتی با چراغپور داشته اید؟ این مربی چه شرایطی برای همکاری با گسترش فولاد دارد و شرایط شما چیست؟

- هنوز صحبتی با چراغپور نداشته ایم، قرار بود هفته گذشته وی به تبریز بیاید، حتی برای او بلیت هم تهیه کردیم اما نتوانست سفر خود را انجام دهد. سعی می کنیم طی روزهای آینده مذاکره با این مربی داشته باشیم تا متوجه شویم چه شرایطی برای همکاری دارد، البته که ما در باشگاه گسترش فولاد شرایط خاصی نداریم.

*گسترش فولاد طی هفته های گذشته با فیروز کریمی حضوری خوب را در لیگ برتر تجربه کرده است، در حالی که در زمان مربیگری لوکا بوناچیچ بسیاری از نتایج و دیدارهای این تیم دوراز انتظار بود، فکر می کنید در آن مقطع ایراد تیم کجا بود؟ بوناچیچ یا بازیکنان؟

- باید به این موضوع توجه کرد که مسائل روحی روانی روی بازیکنان ایرانی خیلی تاثیرگذار است، لوکا بوناچیچ جزو مربیانی بود که به همه بی اعتماد بود، او اصلا دستیاران ایرانی خود و سرپرست تیم را قبول نداشت و مدام با همه آنها در حال جر و بحث بود. البته که به لحاظ فنی بوناچیچ مربی خیلی خوبی بود اما همین مسائل باعث شده بود بین او و بازیکنان یک فاصله ایجاد شود. از طرفی وقتی مربی از بازیکنان دور می شود، بازیکنان باید با هم اتحاد و دلبستگی داشته باشند تا بتوانند کارها را پیش ببرند، اما در آن مقطع گسترش فولاد از این بابت هم مشکل داشت.

* بوناچیچ نسبت به شما به عنوان مدیرعامل باشگاه هم بی اعتماد بود؟

- نه؛ با من مشکلی نداشت اما واقعا نسبت به دیگران اعتماد لازم برای دوستی و همکاری را نداشت. البته الان با رفتن او، اوضاع خیلی بهتر شده است، فیروز کریمی به نوعی جور همه مسائل روحی و روانی را می کشد.

* معمولا بازیکنان و مربیان خارجی بعد از قطع همکاری با باشگاه ها، با انجام اقداماتی مثل شکایت به فیفا و پرونده سازی، برای فوتبال ایران مشکل ساز می شوند. باشگاه گسترش فولاد با بوناچیچ به طور کامل تسویه حساب کرده است؟ یا این احتمال وجود دارد که از طرف این مربی هم به مشکل برخوریم؟

- خیالتان راحت باشد. در گسترش فولاد هیچ بازیکن و مربی ای بدون تسویه حساب قطع همکاری نمی کند. با بوناچیچ هم به طور کامل تسویه حساب کرده ایم، طوری که خودش و ما ضرر نکنیم و حتی نتواند برای ما پرونده ای درست کند.

* خیلی راحت و مطمئن از این موضوع صحبت می کنید. یعنی مبلغ قرارداد بوناچیچ به طور کامل پرداخت شد؟

-بوناچیچ پیش از پایان نیم فصل با باشگاه گسترش فولاد قطع همکاری کرد اما هم این مربی و هم دستیارانش به اندازه همکاری تا پایان نیم فصل از گسترش فولاد پول گرفتند.

* گفته می شد مجتبی جباری یکی از گزینه های موردنظر گسترش فولاد است، آیا سرمربی تیم درخواستی در این زمینه داده است؟

- فیروز کریمی صحبت هایی برای جذب این بازیکن داشت و درخواست خود را به صورت رسمی به مدیریت باشگاه اعلام کرده بود اما بعد از چند جلسه صحبت، در نهایت اضافه شدن مجتبی جباری به ترکیب تیم منتفی شد.

* داریوش شجاعیان از تیم شما جدا شد و به استقلال پیوست. بابت این بازیکن، مسئولان آبی پوشان تهرانی با شما تسویه حساب کرده اند؟

- هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد. مدیریت باشگاه استقلال هزینه لازم برای جذب داریوش شجاعیان را تقریبا به صورت کامل به ما پرداخت کرده است، در واقع این طور بگوییم که ما بابت انتقال داریوش شجاعیان چند فقره چک از باشگاه استقلال گرفتیم که به جز یکی، همه آنها پاس شده است، چک باقیمانده هم هفته آینده نقد خواهد شد. در کل پول خوبی از انتقال داریوش شجاعیان گرفتیم.