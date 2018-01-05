مصمم به استفاده بهینه از ظرفیت ها برای توسعه ورزش هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان حسینی مدیر کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه با معاون سیاسی امنیتی استانداری کرمانشاه دیدار کرد.

ارسلان حسینی در این دیدار ضمن تبریک انتصاب دکتر الهی تبار برای ایشان در این مسوولیت مهم آرزوی موفقیت کرد.

در این دیدار دکتر الهی تبار معاون سیاسی امنیتی استانداری کرمانشاه نیز گفت: ورزش با غرور ملی و کسب افتخار مرتبط است و علاقه مند به کمک و توسعه ورزش هستیم.

وی با توجه به افتخارات ورزش استان کرمانشاه افزود: تمام تلاش ما استفاده بهینه از ظرفیت ها در راستای توسعه ورزش همگانی و قهرمانی است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری کرمانشاه تاکید بر کار برنامه ای به منظور استفاده از همه ظرفیت ها را خواستار شد.

الهی تبار ادامه داد: برای ایجاد نشاط در جامعه توسعه ورزش ضروری است و باید تا جایی که امکان دارد در این راستا حرکت کنیم.