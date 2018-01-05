به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری یازدهمین جشنواره فیلم های ورزشی، آثار راه یافته کوتاه و نیمه بلند، پویانمایی، برنامه‎های تلویزیونی، نماهنگ‎ و تیزر به بخش مسابقه جشنواره فیلم های ورزشی از سوی هیأت انتخاب این جشنواره معرفی شدند.

فیلم‎های داستانی کوتاه و نیمه بلند: «سگ جون» به کارگردانی امید ادیب پرور، «آریو والیبال» به کارگردانی محمد بخشی، «بیست و شش» به کارگردانی محمدعلی هاشم پور، «بریسبال» به کارگردانی ریحانه مرتضایی نیا، «گزارشگر» و «جایی میان ابرها» به کارگردانی سید محمدرضا خردمندان، «۳» به کارگردانی جامس اوکامپو از فیلیپین، «رکاب برای زندگی بهتر» به کارگردانی ساندیپ راجندرا سونار از هند، «من سوباسا هستم» به کارگردانی بلال کورکات از ترکیه، «داستان یک موتورسیکلت» به کارگردانی جان کوئین دوآن مو از چین، «رویاهای دلریا» به کارگردانی وارون تاندون از هند، زیاب کامو از عراق.

پویانمایی کوتاه و نیمه بلند: «حس مشترک» به کارگردانی محمدحسن عرفان منش، «یوز ایرانی» به کارگردانی شفیقه آسانی، «۱۷۶۵» به کارگردانی محمد طالبی، «رویای فوتبالی» به کارگردانی حامد صنعتی، «بازتاب» به کارگردانی جعفر صیادی.

برنامه های تلویزیونی: «لافندبازی» مجتبی پوربخش، «مستند با مربیان» مجتبی پوربخش، «قهرمانان به روایت جمال چاوشی فر» پناه برخدا رضایی، «پرچمدار» حسین همایونفر، «فوتبال ۱» مجتبی پوربخش، «پهلوانانه زیستن افسانه نیست» عزیزالله مشفقی، «فوتبال ۱۲۰» عادل فردوسی پور، «شب های فوتبالی» فرشاد شکیبی، «ایران دخت» مهدی توتونچی.

نماهنگ: «رخصت» عباس محمدی گیلوائی، «به نام ایران» امید توتونچی، «Do it» سید محمد جمال حسینی.

تیزرهای ورزشی: «صفر تا سکو» سحر مصیبی، «مسابقات قهرمانی کشوری ورزش های باستانی و زورخانه ای» محمد محسن جوهری، «اردوی تیم ملی نوجوانان» محمد محسن جوهری، «۹۰» عادل فردوسی پور.

جشنواره فیلم های ورزشی ایران، نماینده انحصاری فدراسیون جهانی فیلم های ورزشی (FICTS) است که به عنوان مرحله مقدماتی جشنواره جهانی فیلم های ورزشی به شمار می آید و وظیفه انتخاب تولیدات و آثار فیلمسازی ورزشی در ایران و کشورهای غرب آسیا و آسیای میانه را برعهده دارد و یکی از مقرهای ۱۶ گانه جهان محسوب می شود.

یازدهمین دوره جشنواره فیلم های ورزشی ایران و چهارمین جشنواره بین المللی عکس ورزشی ۲۵ تا ۲۸ دی ماه ۱۳۹۶ به دبیری سید مجتبی علوی در سینما فلسطین تهران برگزار می شود.