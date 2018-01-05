۵ بازیگر نوظهور بفتا معرفی شدند/ بازیگران آمریکایی در فهرست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، تیموتی شالامه بازیگر آمریکایی در کنار فلورنس پیو، تسا تامپسون، جاش اوکانر و دنیل کالویا برای تنها بخش جوایز بفتا که به رای مردم انتخاب می‌شود، نامزد دریافت جایزه شده‌است.

شالامه برای بازی در فیلم «مرا با نامت صدا کن» تاکنون نامزد دریافت جوایز متعددی شده است. او که نخستین بار در فصل دوم سریال «هوملند» در نقش پسر معاون رییس جمهور بازی کرده بود، اکنون نامزدی گلدن گلوب را در کارنامه دارد.

این بخش جوایز بفتا ۱۳ سال سابقه دارد و جیمز مک‌آووی، شیا لابوف، کریستن استوارت، تام هاردی و جان بویگا برندگان پیشین آن هستند.

فلورانس پیو بازیگر ۲۲ ساله یکی از سه نامزد بریتانیایی این دوره است. او برای بازی در نقش کاترین در قرن نوزدهم در فیلم «لیدی مکبث» نامزد دریافت این جایزه شده است.

کالویا دیگر نامزد بریتانیایی است که پیش از این در فیلم‌ها و سریال‌های متعددی بازی کرده که «پوست‌ها» و «تولد دوباره جانی اینگلیش» از جمله آنهاست. او امسال با بازی در کمدی ترسناک «برو بیرون» شهرتی جهانی یافت. این بازیگر ۲۸ ساله متولد لندن به زودی در نقش پلنگ سیاه کمپانی مارول جلوی دوربین می‌رود.

نامزد بعدی این رقابت جاش اوکانر ۲۷ ساله بازیگر سریال پرطرفدار «پیکی بلایندر» است که سال پیش در فیلم سینمایی «کشور خدا» ساخته فرانسیس لی بازی کرد.

تسا تامپسون بازیگر ۳۴ ساله دیگر نامزد این جایزه است. وی در لس‌آنجلس متولد شده و در فیلم «ثور: رنگاروک» بازی کرده است.

برنده این رقابت ۱۸ فوریه در مراسم بفتا معرفی می‌شود.