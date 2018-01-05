علی کریمی نخستین شکست را پذیرفت/ پیروزی ارزشمند برای گسترش فولاد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت های دومین روز هفته هجدهم لیگ برتر از ساعت ۱۵ امروز جمعه تیم فوتبال سپیدورد در ورزشگاه سردارجنگل میزبان تیم گسترش فولاد تبریز بود که این بازی با برتری ۲ بر یک تیم تبریزی همراه بود. رضا خالقی فر در دقیقه ۱۳ و عزیز معبودی در دقیقه ۳۶ برای گسترش گل زدند و محمد غلامی در دقیقه ۴۵ برای سپیدرود گل زد.

علی کریمی که به تازگی هدایت تیم سپیدرود را برعهده گرفته است تیمش را با ترکیبی هجومی به میدان فرستاد و اکثر دقایق نیمه اول را در اختیار داشت اما این گسترش بود که در ضد حملات حرفه ای تر عمل کرد و توانست به گل برسد.

درحالی که سپیدورد برای رسیدن به گل تساوی تلاش زیادی می کرد این تیم مهمان بود که به گل دوم رسید. با این حال شاگردان علی کریمی به تلاششان ادامه دادند و در دقیقه ۴۵ توسط محمد غلامی به گل دست پیدا کردند.

در نیمه دوم تلاش دو تیم برای رسیدن به گل های بیشتر ثمری نداشت و علی کریمی نخستین شکست خود را با این تیم تجربه کرد.