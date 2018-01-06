تصادف پراید و اتوبوس در محور آرادان یک کشته بر جای گذاشت

سرهنگ حسن خسروجردی در گفتگو با خبرنگار مهر، بابیان اینکه تصادف پراید و اتوبوس در محور آرادان-سرخه یک کشته بر جای گذاشت، ابراز داشت: ساعت هشت شب روز گذشته برخورد پراید با انتهای اتوبوس که در کیلومتر ۴۰ جاده آرادن-سرخه به‌سوی مشهد در حال تردد بود مرگ در دم راننده خودرو سواری را رقم زد.

وی علت حادثه را ناتوانی راننده پراید در کنترل وسیله نقلیه برشمرد و افزود: اندکی صبر و شکیبایی، پرهیز از شتاب و عجله می‌تواند از بسیاری از حوادث تلخ این‌چنین جلوگیری کند.

رئیس پلیس‌راه استان سمنان بابیان اینکه ۶۰ درصد حوادث رانندگی را واژگونی خودرو شامل می‌شود، ابراز داشت: با توجه به کویری و یکنواخت بودن محورهای استان سمنان احتمال خستگی و خواب‌آلودگی راننده وجود دارد لذا از مسافران تقاضا داریم در صورت عدم هوشیاری در زائرسراها استراحت و سپس طی مسیر کنند.