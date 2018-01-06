رمانی از جانت ایوانویچ در ایران/داستان مخاطرات کاراگاه استفانی

به گزارش خبرنگار مهر، نشر آموت رمان«یک پُک»(ماجراهای استفانی پالم) را با ترجمه زهره زادسر منتشر کرد.
قهرمان این رمان؛ استفانی پالم، مأیوس از ازدواجی ناموفق و در تلاش برای فراموش کردن گذشته، به کار خطرناک تعقیب و تحویل مجرمین بدهکار، میپردازد. آشنایی با رنجر، جوان ثروتمند و خوش ظاهری که صاحب یک مؤسسه معتبر سیستمهای حفاظت و ایمنی است، او را بر سر دو راهی احساسی قرار میدهد.
ماجراهای سرگرم کننده و طنزآمیز داستان، و مخاطرات شغل استفانی پلام به عنوان یک کارگاه خصوصی، در کنار پایانی غیرمنتظره، خواننده را ناگزیر به سراغ «پک»های بعدی «جانت ایوانویچ» نویسنده این اثر مهیج میفرستد.
«جانت ایوانویچ» نویسنده آمریکایی و خالق شخصیت جذاب استفانی پالم است. مجموعه رمانهای شکل گرفته با این شخصیت، بارها در صدر کتابهای پر فروش نیویورکتایمز درخشیدهاند. از دیگر آثار ایوانویچ میتوان به دوازده رمان عاشقانه، لیزی و دیزل، و داستانهای الکساندر بارنابی نام برد.
زهره زادسر مدرس و نویسنده مقالات فرهنگنامه کودکان و نوجوانان، در شهر درگز متولد شده است. فارغالتحصیل دانشکده حقوق دانشگاه تهران، و مترجم و مدرس زبان آلمانی است. از آثار منتشر شده او: گذر از ناممکن نوشته پیتر کومر، چهارخانه سیاه-سفید نوشته الزه کلبرگر/ مجموعه داستان شبانههای کوچک برای مادران زحمتکش/ شهر خدایان وحشی نوشته ایزابل آلنده/ آنجاست که نمیتوانم نه بگویم نوشته نادیا اینزمن، و دزدان تابستان اثر ترومن کاپوته.
رمان «یک پُک» نوشتهی « جانت ایوانویچ» با ترجمهی «زهره زادسر» در ۲۹۶ صفحه و به قیمت ۲۲۵۰۰ تومان توسط «نشر آموت» منتشرشده است.
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