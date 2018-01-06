حوزه انرژی به نظام حکمرانی و سیاستگذاری یکپارچه نیز دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سیروس وطنخواه با بیان اینکه حکمرانی و سیاستگذاری عمومی در حوزه انرژی دو موضوع مهم است، اظهار کرد: متاسفانه مشکلات حوزه حکمرانی فراتر از حوزه های تخصصی بوده و این سایه بر تمام حوزه ها ازجمله حوزه انرژی اثر گذاشته است.

دبیر ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی معاومت علمی و فناوری ریاست جمهوری بیان داشت: حوزه انرژی متاثر از سیاست های کلان اقتصادی، سیاسی و محیط زیستی است. از طرفی نگاه یکپارچه و منسجمی نیز وجود ندارد. بنابراین در این راستا نیازمند نظام حکمرانی و سیاستگذاری یکپارچه و پویا هستیم.

وی عنوان کرد: همچنین با وجود زحمات دستگاه ها و سازمان ها هنوز یک نظام حکمرانی و سیاستگذاری منسجم و پویا بوجود نیامده بنابراین می بایست در این جهت قدم بر داریم. تا زمینه ارائه جدیدترین مسائل، روندها، ابتکارات و همچنین چالش‌ها و راهکارهای مسائل حوزه مدیریت دولتی و سیاست‌گذاری عمومی در یک فضای بین‌رشته‌ای فراهم شود.