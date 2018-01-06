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۱۶ دی ۱۳۹۶، ۱۳:۳۹

با سرمایه گذاری بخش خصوصی؛

بزرگترین مجتمع اقامتی - گردشگری آران و بیدگل احداث می شود

بزرگترین مجتمع اقامتی - گردشگری آران و بیدگل احداث می شود

آران و بیدگل - بزرگترین مجتمع اقامتی - گردشگری آران و بیدگل با سرمایه گذاری بخش خصوصی در این شهرستان احداث می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر شنبه، در آیینی با حضور سید جواد ساداتی نژاد، نماینده مردم شهرستان های کاشان و آران و بیدگل کلنگ بزرگترین مجتمع گردشگری- اقامتی آران و بیدگل به زمین زده شد.

این مجتمع اقامتی در منطقه کویری مجید آباد آران و بیدگل و در زمینی به مساحت یک هکتار توسط سرمایه گذار بخش خصوصی احداث می شود.

مجتمع اقامتی مجید آباد با ظرفیت اقامت موقت سه هزار نفر و اسکان شبانه حدود ۲۰۰ نفر قرار است در مدت یکسال و با هزینه اولیه ۵۰ میلیارد ریال احداث شود.

مدرسه طبیعت، پارک شهر بازی، پیست کویر نوردی، پیست موتور سواری، دوچرخه سواری و ماشین سواری، مجتمع اقامتی و گردشگری در محوطه مجتمع از بخش های مختلف مجتمع اقامتی مجید آباد است.

نماینده مردم شهرستان های کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسلامی در آیین آغاز به کار ساخت این مجموعه گردشگری، ظرفیت گردشگری آران و بیدگل را در کنار صنعت فرش این شهرستان یکی پتانسیل های بالای شهرستان برای درآمدزایی عنوان کرد.

سید جواد ساداتی نژاد افزود: حضور سرمایه گذاران بخش صنعت و گردشگری در شهرستان همواره این شهرستان را بدون کمک های دولتی در مسیر اشتغال بالا و همچنین درآمدزایی کشانده است.

وی به آمار بالای اشتغال در آران و بیدگل هم اشاره کرد و اظهار داشت: امیدواریم مسئولان استانی هم مساعدت لازم را برای صدور سریع و بدون دغدغه مجوزهای فعالیت در بخش های مختلف برای سرمایه گذاران بخش خصوصی داشته باشند تا انگیزه این سرمایه گذاران برای ادامه راه سخت تولید و اشتغال از بین نرود.

کد مطلب 4192272

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