بزرگترین مجتمع اقامتی - گردشگری آران و بیدگل احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر شنبه، در آیینی با حضور سید جواد ساداتی نژاد، نماینده مردم شهرستان های کاشان و آران و بیدگل کلنگ بزرگترین مجتمع گردشگری- اقامتی آران و بیدگل به زمین زده شد.

این مجتمع اقامتی در منطقه کویری مجید آباد آران و بیدگل و در زمینی به مساحت یک هکتار توسط سرمایه گذار بخش خصوصی احداث می شود.

مجتمع اقامتی مجید آباد با ظرفیت اقامت موقت سه هزار نفر و اسکان شبانه حدود ۲۰۰ نفر قرار است در مدت یکسال و با هزینه اولیه ۵۰ میلیارد ریال احداث شود.

مدرسه طبیعت، پارک شهر بازی، پیست کویر نوردی، پیست موتور سواری، دوچرخه سواری و ماشین سواری، مجتمع اقامتی و گردشگری در محوطه مجتمع از بخش های مختلف مجتمع اقامتی مجید آباد است.

نماینده مردم شهرستان های کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسلامی در آیین آغاز به کار ساخت این مجموعه گردشگری، ظرفیت گردشگری آران و بیدگل را در کنار صنعت فرش این شهرستان یکی پتانسیل های بالای شهرستان برای درآمدزایی عنوان کرد.

سید جواد ساداتی نژاد افزود: حضور سرمایه گذاران بخش صنعت و گردشگری در شهرستان همواره این شهرستان را بدون کمک های دولتی در مسیر اشتغال بالا و همچنین درآمدزایی کشانده است.

وی به آمار بالای اشتغال در آران و بیدگل هم اشاره کرد و اظهار داشت: امیدواریم مسئولان استانی هم مساعدت لازم را برای صدور سریع و بدون دغدغه مجوزهای فعالیت در بخش های مختلف برای سرمایه گذاران بخش خصوصی داشته باشند تا انگیزه این سرمایه گذاران برای ادامه راه سخت تولید و اشتغال از بین نرود.