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۱۶ دی ۱۳۹۶، ۱۴:۳۷

زمان بازگشت مربی پرسپولیس مشخص شد

زمان بازگشت مربی پرسپولیس مشخص شد

مربی بدنساز پرسپولیس یکشنبه به تهران باز می‌گردد تا در تمرینات این تیم شرکت کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مارکو استیلینوویچ در تمرین ریکاوری امروز پرسپولیس غایب بود. مربی بدنساز پرسپولیس با کسب اجازه از برانکو ایوانکوویچ به سفر رفته است تا کارهای مربوط به اقامت خانواده اش در ایران را انجام دهد.

مارکو بامداد یکشنبه به تهران باز می گردد و از روز دوشنبه هم در تمرینات پرسپولیس حضور خواهد داشت تا در آمادگی بدنی سرخپوشان پایتخت برای بازی با سیاه جامگان مشهد نقش خود را ایفا کند.

تیم فوتبال پرسپولیس ساعت ۱۴:۳۰ جمعه در هفته نوزدهم رقابت های لیگ برتر به مضاف سیاه جامگان در مشهد می رود.

کد مطلب 4192325

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