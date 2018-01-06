گودهای رها شده محیطی امن برای بروز آسیب های اجتماعی

به گزارش خبرگزاری مهر، سیده فاطمه ذوالقدر با هشدار نسبت به ۲۰۰ گود مرگبار رها شده در پایتخت با انتقاد از اینکه این گودها علاوه بر تخریب چهره شهر و آلودگی زیست محیطی به مکانی امن برای بروز آسیب های اجتماعی تبدیل شده است، گفت: گودهایی که در گوشه و کنار پایتخت رها شده اند تهدیدی جدی برای ساختمان ها و خیابان های اطراف محسوب می شوند و منجر به ریزش و فرونشست آنها می شود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: برای پیشگیری از خسارات احتمالی جانی و اقتصادی برای شهروندان می طلبد ساماندهی این گودهای عمیق رها شده در دستور کار شورای شهر و شهرداری قرار گیرد.

وی با انتقاد از اینکه مغفول ماندن از مباحث ایمنی در ساختمان سازی به حوادث دردناکی مانند پلاسکو منجر می شود شهرداری را متولی رسیدگی به وضعیت گودهای رها شده دانست و تصریح کرد: پیش از طی مراحل قانونی پیش پروانه نباید صادر شود؛ البته رسیدگی به وضعیت این گودها برای شهرداری هزینه بر است بنابراین باید مالکان شناسایی و آنها را مجبور به رفع خطر کرد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس دهم، ادامه داد: شورای شهر و شهرداری باید ورودی جدی به این موضوع داشته باشند و مشکلات گودها را بررسی و پیگیری کنند؛ به نظر می رسد اختلاف میان پیمانکار و مالک یکی از علت های رها شدن این گودها باشد که نیاز است شهرداری این موضوع را بررسی کند.

عضو مجمع نمایندگان استان تهران با تاکید بر اینکه به طور حتم قوانینی برای برخورد با مالکان گودهای رها شده وجود دارد، گفت: اگر به تصویب قانونی برای ساماندهی گودها و برخورد با مالکان وجود داشته باشد نیاز است دولت لایحه ای به مجلس ارائه کند.