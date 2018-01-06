۲ تصادف در هراز ۲ کشته برجای گذاشت

جواد رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در حادثه اول به علت لغزندگی جاده، خودرو نیسان واژگون و به دیواره تونل برخورد کرد، ادامه داد: این حادثه در تونل لهاش رخ داد که راننده نیسان، جوان ٣٢ ساله در دم جان باخت.

وی گفت: این حادثه ساعت ۱۷ و ۱۰ دقیقه امروز به مرکز پیام اورژانس ۱۱۵ آمل اطلاع داده شد که بلافاصله همکاران پایگاه اورژانس ۱۱۵ سقرچی با یک دستگاه آمبولانس اعزام شدند.

رمضانی با بیان اینکه در حادثه دوم، دو خودرو سواری سمند و پراید در محدوده کلرد محور هراز برخورد کردند، افزود: در این حادثه یک نفر در دم جان باخت و دو نفر مصدوم شدند که هر سه نفر آقا مسن بودند.

وی با اشاره به اینکه این حادثه در ساعت ۱۷ و ۴۵ دقیقه امروز به مرکز پیام اورژانس آمل اطلاع داده شد، افزود: بلافاصله همکاران پایگاه های اورژانس نارنجستان و آمل به محل حادثه اعزام شدند.

رمضانی افزود: دو مصدوم این حادثه توسط همکاران اورژانس ۱۱۵ آمل که وضعیت وخیمی داشتند به بیمارستان آمل منتقل شدند.