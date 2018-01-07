حضور هنگامه قاضیانی در «به وقت خماری»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانهای پروژه، پس از قطعی شدن حضور بازیگرانی چون مهدی فخیمزاده و هومن برقنورد در فیلم جدید محمدحسین لطیفی با نام «به وقت خماری» هنگامه قاضیانی نیز به تازگی به این پروژه اضافه شده است.
فیلمبرداری «به وقت خماری» به طور کامل در تهران انجام میشود و خانهای در شرق تهران یکی از لوکیشنهای اصلی این فیلم است و بخش عمده فیلمبرداری قرار است در این خانه انجام شود.
این فیلم به نویسندگی احمد رفیعزاده یک کمدی اجتماعی است.
لطیفی در کارنامه خود ساخت فیلم های سینمایی «اسب سفید پادشاه»، «پاریس تا پاریس»، «توفیق اجباری»، «روز سوم»، «خوابگاه دختران»، «دختر ایرونی»، «عینک دودی» و «سرعت» را دارد.
سایر عوامل اصلی «به وقت خماری» عبارتند از مشاور تهیهکننده: جواد نوروزبیگی، مشاور پروژه: سیدامین حسینیون، سرمایهگذار: سیدجواد حسینی، مجری طرح: علیرضا نجفزاده، مدیر تولید: سیدامیر سیدابراهیمی، مدیر فیلمبرداری: فرشاد گلسفیدی، مدیر صدابرداری: فرشید احمدی، طراح صحنه و لباس: حمیدرضا نوروزی، طراح چهرهپردازی: ایمان امیدواری، منشی صحنه: ساناز فراهانی، دستیار اول کارگردان: رضا شریفی، مشاور رسانهای: امین اعتمادیمجد، مدیر برنامهریزی: امیرعباس لطیفی، عکاس: مهدیه لطیفی، تبلیغات فضای مجازی: امیرحسین حسینی، مدیر مالی و حقوقی: سمیرا اسدی، فیلمبردار پشت صحنه: علی حمدخدا، مدیر تدارکات: شاپور دلدارلنگرودی.
نظر شما